Kunde kassiert Knöllchen

Wohin mit den Kartons, wohin mit den Einkäufen: Be- und Entladen in der Altstadt ist zeitlich eingeschränkt.

Lüdenscheid - Daniel Bahr ist sehr verärgert. Der Lüdenscheider setzt auf fachkundige Beratung statt Internet und ist dafür auch bereit, sich seine Einkäufe vor Ort selbst abzuholen. Nicht bereit ist er allerdings, dafür auch ein Knöllchen zu kassieren.

„In der heutigen Zeit sollte man froh sein, dass trotz Onlineshoppings und dessen günstigen Preisen die Innenstädte noch nicht ganz ausgestorben sind und sich besonders kleine, alteingesessene Fachgeschäfte halten. Hier erfährt der Kunde noch, wie gut und hilfreich sich persönliche, fachkundige Beratung anfühlt.

Doch anstatt diese Geschäfte bestmöglich zu unterstützen, unternimmt die Stadt Lüdenscheid alles, um den Inhabern das Leben schwer zu machen und die Kundschaft zu vergraulen“, schreibt er in einem Brief an die Redaktion.

Was war passiert? Der Lüdenscheider hatte für seinen zehnjährigen Sohn nach ausgiebiger Beratung ein E-Piano gekauft und samstags kurz vor Geschäftsschluss abgeholt. Zu dem Zweck war er mittags vors Musikhaus in der Altstadt gefahren.

Martin Auth habe den „riesigen und ca. 40 kg schweren Karton mittels Sackkarre vor den Laden transportiert“ und beim Einladen geholfen. Danach habe der Kunde im Laden bezahlt und bei seiner Rückkehr ein Knöllchen am Scheibenwischer gehabt. Netterweise, schreibt Daniel Bahr weiter, habe Martin Auth dann die 30 Euro Bußgeld übernommen – „auch sicher nicht selbstverständlich“.

Das Fazit des Kunden: „Natürlich möchte keiner, dass solche Fußgängerzonen als Parkfläche missbraucht werden, jedoch ein wenig gesunder Menschenverstand und pragmatische Entscheidungen wären hier dringend anzuraten. Ein kurzer Stopp zum Laden eines nicht per Einkaufstasche zu transportierenden Artikels muss aus meiner Sicht geduldet werden. Hier besteht Optimierungspotenzial!“

Martin Auth kennt das Problem, aber keine Lösung. „Ein Ermessensspielraum wäre schön“, wünscht er sich. Natürlich könnte er eine Sondergenehmigung zum Be- und Entladen kaufen, aber die gelte nur für eigene Autos, nicht für Kundenfahrzeuge. „Eine Karte ‘Kunde lädt ein’ – das wäre sinnvoll“, findet Susanne Auth.

Die Nachfrage nach dem Ermessensspielraum von Politessen beantwortete die Stadt gestern mit Hinweis auf die Regeln: „Grundsätzlich gelten für den Bereich der Altstadt und der Fußgängerzone Liefer- und Ladezeiten, zu denen man diese Straßen befahren darf, und zwar von 6 bis 11 Uhr vormittags und von 19 bis 21 Uhr abends. Bis 11 Uhr hätte für den Kunden also die Möglichkeit bestanden, an dem Samstag sein E-Piano abzuholen. Diese Regelungen sind vielleicht nicht allen Kunden, aber doch den Händlern in der Altstadt bekannt.“