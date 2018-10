Acht Clowns in der Alten Schule

Lüdenscheid - „Das kann doch mal passieren“ – so nennt sich eine Show, die am Samstagabend über die kleine Bühne in der Alten Schule geht. Acht Clowns bieten dort ein Programm für Kinder und Erwachsene.

Bereits im Mai haben sich die „Lünsche Rotnasen“ zum ersten Mal bei einer Werkschau ins Licht der Öffentlichkeit getraut. Nun ist das Programm unter der Leitung von Profi-Clown Thomas Wewers, Leiter der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule, überarbeitet und die „Rotnasen“ fiebern ihrem Auftritt entgegen. Wie immer geht es turbulent zu.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem eine Schnäppchenjagd, ein geheimnisvoller Koffer und eine frivole Kontaktanzeige. Die Clowns haben ihre Bühnenstücke selbst entwickelt und zu aberwitzigen Nummern zurechtgefeilt.

Da ist zum Beispiel die Clownin Nase, die auf der Suche ist nach besonders preiswerten Angeboten. Tutti Peperoni verpackt ein Geburtstagsgeschenk, Zippo und Quack können sich im Restaurant nicht benehmen – sehr zum Missfallen der Kellnerin Pimpinella. Oder Gerti, die eine eindeutig zweideutige Kontaktanzeige aufgegeben hat. Clown Zippel entdeckt einen herrenlosen Koffer, und Brummel weiß so gar nicht, was er machen soll. Vorprogrammiert ist, dass nicht alles so rund läuft, wie die Clowns sich das wünschen. Aber: „Das kann doch mal passieren“.

Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule an der Altenaer Straße 207. Ab 18 Uhr ist an diesem Abend die Gastronomie geöffnet. Der Platz in der Alten Schule ist begrenzt. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro (ermäßigt 9,50 Euro) und können unter der Rufnummer Tel. 02351/661152 vorbestellt werden. An der Abendkasse sind 16 Euro (ermäßigt 12 Euro) fällig.