Schrullige Krankenschwester rastet aus: „Misery“ im MK

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Lea Schnalke und Thomas Wewers sind die Protagonisten der Inszenierung. © Photomanufaktur Rohmann

Paul Sheldon heißt der Protagonist, der es seit 1987 als „Sie“ in viele Wohnzimmer geschafft hat, entweder als Roman oder auch später als Spielfilm „Misery“. Sheldon ist ein fiktiver Schriftsteller, erfunden von keinem Geringeren als Stephen King.

Lüdenscheid - Romanvorlage, Theaterinszenierung, Verfilmung – jetzt hat Paul Sheldon ein „neues Gesicht“: Das des Leiters der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule. Thomas Wewers schlüpft für die nächste Inszenierung im Theatersaal der Alten Schule in die Rolle des Schriftstellers, der seit Jahren jeden neuen Roman in einer kleinen Pension im verschneiten Bergdorf Silver Creek in Colorado vollendet, bevor er in seinem blauen Mustang wieder ins New Yorker Luxus-Apartment zurückfährt.

Doch diesmal gerät der Autor in einen Schneesturm und landet verletzt im Haus der ehemaligen Krankenschwester Annie Wilkes. Verkörpert wird diese von Lea Schnalke.



Sie versorgt Pauls gebrochene Beine, so gut sie kann. Annie entpuppt sich als „Misery“-Fan, schrullig, aber liebenswert, bis erfährt, dass Paul Sheldon ihre geliebte Titelheldin Misery Chastain sterben lässt. Und dann lernt Paul die dunkle Seite seines allergrößten Fans kennen: Annies Zorn.



In der Romanvorlage findet Annie heraus, dass Paul das Krankenbett in ihrer Abwesenheit verlassen hat und ein Messer versteckt hält. Sie hackt ihm mit einer Axt den linken Fuß ab. Später trennt sie ihm mit einem elektrischen Küchenmesser den Daumen von der linken Hand. Das Ergebnis: Paul schreibt das Buch, und nach etwa sechs Monaten ist es fertig – und er tötet Annie.

In der Bühnenadaption der Alten Schule an der Altenaer Straße gibt neben Lea Schnalke und Thomas Wewers Vincent Pauls die Stimme des Buster. Pauls ist auch für Licht und Ton zuständig.

Gutscheine Gutscheine für eine Eintrittskarte sind ab sofort im Internet über www.kulturarbeit.com zu haben. Im Frühlingsprogramm werden über „Misery“ hinaus auch „Öztürks III“ des Theaters Halber Apfel, die „Virtuosität des Unperfekten“ und ein Auftritt des Improvisationstheater „selbstauslöser“ angeboten. Wer Eintrittskarten für alle vier Abendveranstaltungen erwerben möchte, bezahlt nur drei. Das Abo für alle vier Abende kann nur über die Kulturwerkstatt per Mail oder Tel. 0 23 51 / 66 11 52 bestellt werden.

Die Premiere ist am Freitag, 17. März, in der Alten Schule. Weitere Aufführungen sind am 18. und 19. März 2023, am 21. und 23. März, am 24., 25., 26., 27. und 28. März, sonntags ab 18 Uhr, sonst ab 19.30 Uhr.



Gutscheine für eine Eintrittskarte sind ab sofort über www.kulturarbeit.com zu haben.