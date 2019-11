Dieser Mann macht schlimme Nachrichten fröhlich

+ © Othlinghaus Vincent Pauls verwandelte in seinem Beitrag schlimme Nachrichten in fröhliche. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Vincent Pauls nahm die Anregung vieler seiner Zuhörer ernst, doch auch mal einen fröhlichen Text zu schreiben. Der Poetry-Slammer, der seinen Freiwilligendienst in der Integrativen Kulturwerkstatt Alten Schule versieht, bemühte sich zum „Tag des Vorlesens“ in seinem Beitrag „Mein Text ist fröhlich“ konsequent, die derzeitigen schlimmen Nachrichten aus aller Welt in fröhliche umzuwandeln. Gar nicht so einfach!