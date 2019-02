Neue Tanzkurse in Brügge

+ © Bunte Die Dozenten des Kulturvereins sind auf der Suche nach Mitstreitern. © Bunte

Lüdenscheid Schon seit 35 Jahren spielt der Kulturverein „mach was“ eine aktive Rolle im Kulturleben der Stadt. Vor fünf Jahren haben die Tanz- und Bewegungsexperten ihr Domizil in Brügge am Raffelnberg 3a bezogen und bieten in ihren Vereinsräumen einen Cocktail an Tanz-, Fitness und Gesundheits-Kursen für alle Alters- und Könnensstufen an. Nun sind sie wieder auf der Suche nach Verstärkung.