Kulturverein Kalle präsentiert Folk-Doppel im Kulturhaus

The Young’uns wurden schon mehrfach mit dem BBC Folk Award ausgezeichnet. © Phil Simpson

In der Spielzeit 2023/2024 setzt das Kulturhaus die Kooperation mit dem Kulturverein Kalle fort, dessen Konzertreihe „Folkpack“ bereits seit einem Vierteljahrhundert ein fester Bestandteil des Lüdenscheider Kulturlebens ist.

Lüdenscheid – Seit 1999 holt der Kulturverein Kalle schon Solisten, Duos und Bands aus der ersten Liga der internationalen Singer/Songwriter-, Folk-, Blues-, Folkrock- und Weltmusik nach Lüdenscheid. Klein und fein waren die Anfänge in der Alten Druckerei, seit 2008 aber finden die Konzerte im großen Rahmen des Kulturhauses statt, das die perfekten Bedingungen für drei stimmungsvolle Folkpack-Konzerte im Jahr bietet. Mit den Auftritten von Kris Drever & Boo Hewerdine (3. September) und The Young’uns (28. Oktober) kündigt der Kulturverein Kalle nun zwei weitere Folkpack-Konzerte an.

Drever & Hewerdine

Das schottisch-englische Singer/Songwriter- und Folk-Duo Kris Drever & Boo Hewerdine ist zum ersten Mal gemeinsam im Kulturhaus zu erleben, neu in der Konzertreihe Folkpack sind die beiden Künstler indes nicht. Kris Drever nimmt in der aktuellen Folkszene Schottlands, die als besonders kreativ und lebendig gilt, eine Schlüsselrolle ein. Als Solokünstler und in diversen Konstellationen genießt er als außergewöhnlicher Singer/Songwriter und fantastischer Gitarrist große Bewunderung. Er ist Teil des gefeierten Trios „Lau“ und arbeitet regelmäßig mit Folkpack-Künstlerinnen wie Julie Fowlis, Karine Polwart oder Siobhan Miller zusammen, hat aber auch mit Jack Bruce und Mark Knopfler (Ex-Dire Straits) die Bühne geteilt. Die Konzertreihe Folkpack verdankt ihm bereits zwei herausragende Konzerte in den Jahren 2010 (als Drever / McCusker / Woomble) und 2018 (begleitet von Ian Carr).

Boo Hewerdine war bereits als Gast der Eddi Reader-Band 2015 zu Besuch im Kulturhaus und hat bei dieser Gelegenheit seine musikalische Visitenkarte zurückgelassen. Den Songwriter mit seinen eigenen wunderbaren Liedern präsentieren zu dürfen, ist ein lang gehegter Wunsch der Folkpack-Macher. Der Musiker aus Cambridge gehört in England zu den beständigsten und angesehensten Songwritern, der häufig auch für andere Künstlerinnen und Künstler schreibt und produziert.

Kris Drever und Boo Hewerdine sind erstmals als Duo bei der Folkpack-Reihe zu Gast. © Kris Kesiak

Boo Hewerdine begann seine Karriere in den 80ern als Kopf der gefeierten Indie-Rockband „The Bible“, bevor er seine Solo-Karriere startete. Seitdem hat er zehn Alben unter eigenem Namen veröffentlicht, Aufnahmen der Corrs und vieler anderer produziert, den Soundtrack für die Nick Hornby-Verfilmung „Fever Pitch“ und unzählige Songs für so unterschiedliche Pop-Stars wie Natalia Imbruglia und Paul Young geschrieben. Mit Kris Drever verbindet ihn eine lange musikalische Freundschaft. Nur im Kulturhaus und zum ersten Mal sind die beiden nun gemeinsam auf einer deutschen Bühne zu erleben.

The Young’uns

Aus der Grafschaft Durham in Nordost-England kommen „The Young’uns“ ins Kulturhaus. Sean Cooney, Michael Hughes und David Eagle bringen herzzerreißende Lieder mit wunderschönen Texten und warmen Harmonien mit: Folk-Songs für die Gegenwart, die tief in der Tradition der Britischen Inseln wurzeln. Dazu gehört auch, dass die Young’uns viele ihrer Lieder a capella singen und mit unerbittlich-britischem Humor präsentieren.

Fast zwanzig Jahre nachdem sie – wie sie selbst erzählen – als betrunkene Teenager versehentlich in die fremde Welt ihres örtlichen Folk-Clubs gestolpert sind, gehört die Band zu den interessantesten und erfolgreichsten der aktuellen englischen Folkszene. Der Band-Name war geboren, als ihnen jemand „Lasst uns einen Song von den Young’uns (von den jungen Leuten) hören“ zurief. Ihre Freude am gemeinsamen Singen ist seit diesem Abend ungebrochen und führt das Trio regelmäßig auf unzählige Bühnen, von Folkclubs über Theatersäle bis zum Glastonbury Festival. In der Konzertreihe Folkpack ist das Trio nun erstmals in Deutschland zu erleben. Die entweder unbegleitet gesungenen oder von Gitarre, Akkordeon oder Klavier unterstützen Lieder der Young’uns sind voller Mitgefühl, mit Sorgfalt komponiert und von Hoffnung befeuert, „von Herzen kommende Hymnen auf diese unruhigen Zeiten und ein aufmunternder Aufruf zur Menschlichkeit“ (The Scotsman). 2015 und 2016 wurden die Young’uns bei den BBC Folk Awards als beste Gruppe ausgezeichnet, 2018 erhielten sie den Preis für das beste Album.

Die Konzerte starten jeweils um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten zum Preis von 20 Euro (zuzüglich VVK-Gebühr) gibt es an der Theaterkasse und online. An der Abendkasse kosten sie jeweils 22,50 Euro. Weitere Informationen auf www.folkpack.de.