Folk-Festival im Kulturhaus

Der Musiker Eric Bibb kommt in Begleitung des Gitarristen Staffan Astner.

Lüdenscheid - Zum 750. Geburtstag Lüdenscheids schnürt der Kulturverein Kalle zum 20. Mal eine Konzertreihe unter dem Namen ‚Folkpack‘. Dass sich das „Geburtstagskind“ ein Folkkonzert im Rahmen des Jubiläumsprogramms gewünscht hat, verstehen die Kalle-Programmmacher als Anerkennung langjähriger ehrenamtlicher Arbeit und zugleich als Ansporn. Deshalb werden Kalle und Kulturhaus nicht nur ein einzelnes, hochkarätiges Konzert präsentieren, sondern am Samstag, 9. Juni, ab 17.30 Uhr eine lange „Folkpack-Nacht“, ein Festival in den Räumen des Kulturhauses, das dem Anspruch Lüdenscheids gerecht wird, eine europäische Hauptstadt der Folkmusik zu sein.

Möglich wird dies – und auch der moderate Eintrittspreis – durch die großzügige Unterstützung der Sparkasse Lüdenscheid, für die der Verein sehr dankbar ist. Ein transatlantisches Gipfeltreffen zweier Stars der internationalen Folkszene nennt Markus Scheidtweiler (Kalle) das Wiedersehen mit zwei der erfolgreichsten Künstler in der langen Geschichte der Konzertreihe. Entsprechend groß ist bereits jetzt die Nachfrage nach Karten aus ganz Deutschland.

Die US-amerikanische Folk- und Roots-Musik repräsentiert Eric Bibb, dessen Karriere seit seinem letzten Besuch noch einmal mächtig Fahrt aufgenommen hat. Gerade ist er neben den Rolling Stones in der Kategorie ‚Best Traditional Blues Album‘ für einen Grammy nominiert worden. Höhepunkt einer Karriere, die fünf Jahrzehnte und 36 Alben umspannt und den Sänger, Gitarristen und Songwriter, der in New York geboren wurde, zu einem der führenden Bluesmusiker seiner Generation macht.

Wie bei seinem umjubelten Folkpack-Konzert 2011 wird Eric Bibb auch diesmal von dem schwedischen Gitarristen Staffan Astner begleitet. Die erste Künstlerin, die dem Folkpack ein weit im Voraus ausverkauftes Kulturhaus bescherte, war Julie Fowlis. Ihre Rückkehr nach Lüdenscheid mit ihrem hochkarätig besetzten Quintett nach fünfjähriger Pause sei die zweite Sensation des Abends, so Scheidtweiler.

Julie Fowlis stammt von North Uist, einer Insel der Äußeren Hebriden im Norden Schottlands. Mit ihrer Musik ist sie die international erfolgreichste Vertreterin der aktuellen schottischen Musikszene mit unzähligen Auszeichnungen, wie der zur ‚Folksängerin des Jahres‘ bei den BBC Folk Awards. Einem Millionenpublikum wurde sie durch die Musik zum Disney-Pixar-Animationsfilm ‚Merida‘ bekannt, der mit einem Oscar und Golden Globe ausgezeichnet wurde. Auf ihrem gerade erschienenen Album ‚alterum’ singt Julie Fowlis erstmals nicht nur Gälisch, sondern auch Lieder in englischer Sprache.

Beide Künstler werden im Kulturhaus ihr aktuelles, ungekürztes Konzertprogramm präsentieren. Zu einem echten Festival der Weltmusik wird die Folkpack-Nacht durch das Rahmenprogramm, das bereits eine Stunde vorher beginnt. Die Konzertbesucher werden im Foyer von Volker Becker mit deutschen Volksballaden und Volksliedern und vom heimischen Duo Deniz Kutlu & Tlako Mokgadi (Baglama und Gitarre) erwartet - sowie von einem abwechslungsreichen gastronomischen Angebot.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten an der Theaterkasse des Kulturhauses und im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten im Medienhaus an der Schillerstraße hat bereits begonnen. Der Ticketpreis beträgt 27 Euro (ermäßigt 13,50 Euro) zuzüglich Vorverkaufsgebühr.