Lüdenscheider Museen haben Aussicht auf 147.500 Euro Fördermittel

"Wunderkammer der Zukunft" geplant

Lüdenscheid - Die Kulturstiftung des Bundes hat den Museen der Stadt eine Förderung in Höhe von 147.500 Euro „definitiv in Aussicht gestellt.“ So bestätigte Museumsleiter Dr. Eckhard Trox auf Anfrage der LN eine Pressemitteilung der Stiftung. Um das Geld auch wirklich zu bekommen, muss das Projekt unter dem Titel „Wunderkammer der Zukunft. Thinking in the Box“, mit dem die Museen sich um die Förderung beworben haben, noch vertraglich abgesichert werden.