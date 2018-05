Kuvertieren im Akkord

Lüdenscheid - Akkordarbeit auf der Kulturhausbühne: Seit Tagen tüten die Mitarbeiter dort, wo sonst Schauspieler und Tänzer ihre Künste zeigen, die neuen Abonnement-Hefte ein. In langen Tischreihen wird Heft für Heft eingepackt – insgesamt 7000 Stück.

„Die gehen Donnerstag in die Post und sollten Mitte nächster Woche bei unseren Abonnenten sein“, so Kulturhausleiterin Rebecca Egeling. Die Hefte werden bei mehr als 50 Kooperationspartnern des Kulturhauses, darunter in städtischen Einrichtungen, wie dem Museum, der Stadtbibliothek, dem Rathaus, an den Vorverkaufsstellen wie dem Klein Oho Shop, dem LN-Ticketshop und Reisebüro Kattwinkel sowie in zahlreichen Praxen, Cafés, Restaurants und Geschäften ausgelegt.

Der Vorverkauf für Abonnements beginnt am Dienstag, 19. Juni. Falls Abokunden weitere Veranstaltungen zusätzlich buchen möchten, so gilt deren Vorkaufsrecht ab Dienstag, 26. Juni. Ab dem 26. Juni kann auch das Wahlabo gebucht werden. Das Wahlabo ermöglicht den Besuch von fünf individuell und selbst zusammengestellten Eigenveranstaltungen des Kulturhauses.

Ab Dienstag, 3. Juli beginnt der allgemeine Vorverkauf für die Spielzeit 18/19. Ab nächsten Dienstag können bereits Karten für die Vorstellungen im Rahmen der Spielzeiteröffnung an der Theaterkasse gekauft werden. Gespielt wird am Freitag, 31. August, „Don Carlos - Corridors of Power“, am Samstag „Der Grüffelo“ und im Abendprogramm „Duales Denken“ mit Marian Heuser und Sascha Thamm.

Die Kulturhausbesucher können sich in der kommenden Spielzeit auf berühmte Schauspieler, Musiker und Orchester freuen, aber auch auf Kabarettabende im Bistro K. Hier tritt zum Beispiel am Freitag, 12. Oktober, der Gewinner der Lüsterklemme 2018 auf. Simon Pearce nimmt mit seinem neuen Programm den Weltfrieden aufs Korn - gesellschaftskritische Seitenhiebe eingeschlossen. Die Komödie am Kurfürstendamm zeigt am 7. November in der Schauspielreihe B das Stück „Wir sind die Neuen“ mit Wilfried Glatzeder. Zu den musikalischen Höhepunkten zählt Anfang Januar das 3. Meisterkonzert. Eingeladen wurde der Künstler Lambert, sein Programm heißt „Sweet Apocalypse“. Der Künstler arbeitet an der Schnittstelle zwischen Klassik, Neoklassik und Elektromusik.

Heiner Lauterbach, Lucy van Kuhl, Martin Zingsheim, Timothy Peach, Konrad Stöckel, Larisa Ivleva, Robert Griess, Guido Thurk – die Liste der namhaften Künstler ist wie in jedem Jahr lang und verspricht eine facettenreiche Spielzeit.