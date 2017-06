Kulturhausleiterin fordert mehr Engagement für die Waldbühne

Die Bänke an der Waldbühne – ob hier gespielt wird, entscheidet sich am Mittwoch.

Lüdenscheid - Jedes Jahr, wenn sich die Künstler des Kölner Straßentheaters auf den Weg nach Lüdenscheid machen, ist der Blick gen Himmel unausweichlich. Sie spielen lieber draußen, und der unnachahmliche Charme der Waldbühne setzte in der Vergangenheit der einen oder anderen Aufführung die Krone auf.

Am Freitag und am Samstag spielen die Kölner „Ich fürchte nichts“, eine Referenz ans Luther-Jahr und unterstützt von einem Projektchor mit heimischen Sängern. Die Wetterprognosen für die erste Waldbühnen-Aufführung in diesem Jahr sind zweigeteilt. Keine leichte Aufgabe also für Kulturhausleiterin Rebecca Egeling, zu entscheiden, ob im Stadtpark oder unter dem schützenden Dach des Kulturhauses gespielt wird: „Das Holz ist gerichtet, vor vier Wochen hat der STL gemäht. Natürlich wächst hier und da Unkraut, aber einen aufgeräumten Wald gibt es nicht. Das ist Do-it-yourself-Ästhetik.“ Die Waldbühne weiter mit Leben zu füllen, ist ihr ein Anliegen. Einfordern möchte sie aber auch im Gegenzug, dass sich die Menschen, die die Waldbühne besuchen, dafür stark machen, dass sie bespielbar bleibt: „Ich möchte mich engagieren, das heißt aber nicht, dass ich alles selber machen muss!“

Im Vorfeld der geplanten Inszenierung am Freitagabend möchte sie die Möglichkeit nutzen, den Waldbühnen-Verein zu stärken und die Gäste aufzufordern, sich ebenfalls zu engagieren – „und sei es mit Rasenmähen!“ Rotary und die Agenda-Gruppe, so heißt es seitens der Stadt, seien für die Pflege zuständig. Und wenn Zeit bleibt, würde auch der STL mit eingreifen. Aber die Pflege der Bühne sei keine offizielle Aufgabe der Stadt.

Dem Waldbühnen-Verein in Sachen Öffentlichkeitsarbeit den Rücken zu stärken und Helfer mit ins Boot zu holen sei ihr Wunsch, so Egeling. Ab Mittwochabend läuft im Kulturhaus eine Bandansage, die Auskunft darüber gibt, wo die Kölner Schauspieler auftreten werden – ob im Kulturhaus oder unter freiem Himmel: Tel. 0 23 51/ 171 299. Die Inszenierung beginnt am Freitag um 20 Uhr, es gibt noch Karten zwischen 18,50 und 13 Euro plus Vorverkaufsgebühr.