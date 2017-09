Der Versuchsballon "Romantic Afternoon"

Lüdenscheid - „Theater wird stillschweigend als Theater des Dramas gedacht. Zu seinen bewusst theoretisierten Momenten gehören die Kategorien ‘Nachahmung’ und ‘Handlung’.“ Von diesem heute noch weit verbreiteten Theaterbegriff, den der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann in seinem Buch „Postdramatisches Theater“ beschreibt, möchte sich Rebecca Egeling, Leiterin des Kulturhauses, ein Stück weit wegbewegen.

Mit zunächst drei Produktionen des Freien Theaters, das die Kreativität und Ausdrucksmöglichkeiten aller Ensemble-Mitglieder deutlich weiter auslegt als das klassische Theater, möchte sie dem Lüdenscheider Publikum etwas Neues bieten und einen Versuchsballon starten.

Los geht's damit am Donnerstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr mit „Romantic Afternoon“, das vom Regie-Choreografen-Duo Billinger & Schulz umgesetzt wird und in dem der Kuss das hervorstechende Handlungsmerkmal ist. Der Aufführung schließt sich am 6. Oktober von 16 bis 18 Uhr ein Tanz- und Regie-Workshop mit Billinger & Schulz im Rahmen des Programms „Participation“ an. Anhänger des Freien Theaters stellen die Frage, inwieweit die klassisch-dramatische Form, die einst für das Bürgertum geschaffen wurde und durch eine vorgegebene Handlung sowie die Vision eines einzelnen Regisseurs besticht, in der heutigen Zeit überhaupt noch Relevanz haben kann.

„Ein Bürgertum wie vor 100 Jahren gibt es nicht mehr und ist durch eine multikulturelle Gesellschaft ersetzt worden, die dadurch in weiten Teilen nicht mehr angesprochen wird“, findet Rebecca Egeling. Deshalb sei die Zeit für ein Theater gekommen, das durch seine freiere Form eine vielfältigere Kreativität zulasse. Beim Freien Theater haben alle Ensemble-Mitglieder bei der künstlerischen Gestaltung einen weitgehend gleichberechtigten Status.

Darüber hinaus sind die kreativen Ausdrucksformen innerhalb einer freien Theaterproduktion extrem vielfältig. Es handelt sich nicht nur um die Reproduktion reinen Sprechtheaters, das zudem am Ende in eine klare, fest gefügte Aussage mündet. Es können vielmehr künstlerische Ausdrucksformen wie Improvisation, Tanz, Musik und vieles mehr in die Produktion einfließen, was im Idealfall zu einem spannenden Crossover führt sowie dem Publikum Interpretationsmöglichkeiten lässt.

„In dieser Hinsicht ist natürlich eine andere, breiter gefächerte Ausbildung der Beteiligten wichtig, damit sie ihre Kreativität auch entfalten können“, erklärt Egeling. Dies sei inzwischen zum Beispiel am Institut für angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, wo sie selbst studiert habe, der Fall. Dort könne jeder Student ganz individuell seinen eigenen Werdegang definieren. Ob die Lüdenscheider den Weg des Freien Theaters mitgehen, wird sich erstmals am 5. Oktober zeigen.