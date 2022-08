Kulturhaus: Treppenanlage ein Problem - Denkmalschutz

Von: Susanne Kornau

Die Haupttreppe Richtung Kulturhauseingang bleibt vorläufig gesperrt. © Susanne Kornau

Es ist eine beliebte Holperstrecke: Auch BMX-Radler lieben die Kulturhaustreppen. Seit ein paar Monaten ist der Parcours allerdings eingeschränkt: Die Haupttreppe zum Kulturhauseingang ist gesperrt. Ein Sanierungsfall. Erneut.

Lüdenscheid - Woran es nun liegt, an den unzähligen Schritten derer, die ins Theater, zu Sitzungen oder Festivitäten wollten, oder an missbräuchlicher Nutzung – wer weiß? Aber wer über die anderen Treppen geht, der merkt: An einzelnen Fugen bröckelt’s auch hier. Die Umlage des Kulturhauses ist in die Jahre gekommen.

Das Problem: Nicht nur der Kulturtempel selbst steht innen und außen unter Denkmalschutz, sondern auch die Einfriedungsmauern der Grünbereiche, die Erschließungstreppen, Pergolen, Zufahrten, Zuwegungen und Restaurantterrassen. Im Juli 2019 ist der Komplex in die Denkmalliste eingetragen worden. Ein architektonisches Gesamtkunstwerk.



Eben das, so sagt Stadtsprecher Sven Prillwitz, mache eine Sanierung der Treppe so aufwendig: „Die Haupttreppe im Außenbereich besteht aus speziellen, aus einem Stück gefertigten Stufen und steht unter Denkmalschutz.“ Vor einem Jahr war die Treppe bereits schon einmal gesperrt. Damals hatte noch der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb tätig werden können, als im unteren Bereich der Treppe einige Stufen locker gewesen waren.



Baken-Sperrung bleibt zunächst

Dann, im Frühjahr, der nächste Einsatz: Diesmal hatten sich Stufen im oberen Treppenbereich gelöst. Also wurde die Treppe erneut gesperrt. Schnell war klar, dass es diesmal kein Fall mehr für den STL sein würde: „Die ganze Treppe ist marode“, sagte damals der stellvertretende Leiter Andreas Fritz. Die Suche nach einer Lösung begann. Nach der Sommerpause geht’s nun in die nächste Spielzeit nur auf Umwegen. Die Baken-Sperrung bleibt zunächst auf unbestimmte Zeit. Aus Sicherheitsgründen.



Mittlerweile liege ein erstes Angebot für die Instandsetzung vor, sagt der Stadtsprecher. Und: „Wir versuchen allerdings, noch weitere Angebote einzuholen. Das gestaltet sich bislang schwierig, weil uns Firmen aus unterschiedlichen Gründen – unter anderem Personal- und Zeitmangel – abgesagt haben.“



Während diese Baustelle also erst am Anfang steht, ist eine andere auf der Zielgeraden. Denn auch das Dach des 1981 eingeweihten Gebäudes war undicht. Nach einem Wasserschaden 2021 hatte eine ausgiebige Überprüfung ergeben, dass nicht nur das Flachdach im Bereich des ehemaligen Restaurants und der Küche undicht ist, sondern der Schaden umfangreicher. Also begannen im März die Sanierungsarbeiten am Flachdach. Der Teil des Gebäudes zum Sauerfeld hin wurde eingerüstet und schließlich noch eingezäunt, um unrechtmäßiges Betreten des Daches zu unterbinden.



Die Sanierungsarbeiten liefen an: Auf die Abtragung des Dachaufbaus aus Kies, Bitumen und Dämmung folgte der Wiederaufbau. Auch einen besseren Wärmeschutz wollte man in diesem Zusammenhang gewährleisten.



Doch auch hier mussten die Arbeiten zwischenzeitlich pausieren, erläutert Sven Prillwitz – aus den mittlerweile üblichen Gründen. Dazu gehören Material- und Lieferschwierigkeiten sowie Personalmangel. „Doch jetzt ist alles da.“ Also geht’s voran, wovon auch verstärkte Kranaktivitäten in dieser Woche kündeten. Die alten Lichtkuppeln kamen aus dem Dach, die neuen wurden eingesetzt. Schweres Material wurde an Ort und Stelle gehievt. Und trotzdem: „Es kann noch bis zum Winter dauern“, kündigt Prillwitz an. „Wir hoffen, dass es schneller geht.“