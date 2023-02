Kulturhaus-Tiefgarage: Wenig Finanzspielraum für die Sicherheit

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Tiefgarage des Kulturhauses wurde zuletzt auch einmal gründlich gereinigt. © Cedric Nougrigat

Die Tiefgarage des Kulturhauses steht seit Donnerstag wieder zum Parken zur Verfügung. Die Vandalismusschäden sind beseitigt, eine gründliche Reinigung hat auch stattgefunden. Die Garage ist für den Moment wieder einladend.

Lüdenscheid – Aber wie lange? Die SPD-Fraktion hatte im Bau- und Verkehrsausschuss einen Antrag eingebracht, die Tiefgarage „schnellstmöglich“ wieder zu öffnen und zudem ein Sicherheitskonzept für die Garage vorzulegen.

Den ersten Wunsch erfüllte Phillip Nieland den Sozialdemokraten quasi ad hoc. Beim zweiten Wunsch wird es kniffliger. Nieland, der sich sonst unter anderem federführend ums Bautz-Festival und andere kreative Dinge kümmern darf, hat bei WKL und LSM auch die Aufgabe, das operative Parkplatzgeschäft zu betreuen.

Deshalb berichtete Nieland im Ausschuss auch einmal sehr grundsätzlich: Die Tiefgarage im Kulturhaus hat 85 Stellplätze, von denen 57 zwischen 7 und 19 Uhr an Dauerparker vermietet sind. Vielfach wird diese Parkmöglichkeit von Geschäftsleuten aus der Innenstadt genutzt. Daneben dient das Parkhaus natürlich den Gästen des Kulturhauses als Parkmöglichkeit. So weit, so unspektakulär.

Kulturhaus-Tiefgarage: Wenig Finanzspielraum für die Sicherheit

Doch mit Blick auf Erträge und Kosten wird’s knifflig: 65 000 Euro sind 2022 erwirtschaftet worden. Die Unterhaltungskosten liegen bei 35 000 Euro im Jahr. Dazu kommen Reparaturkosten – mal mehr, mal weniger. Der STL ist täglich vor Ort, die LSM einmal pro Woche. Dabei, so Nieland, würden kleinere Reparaturen auch mal selbst durchgeführt.



Damit zum Sicherheitskonzept. Einen Wachschutz hatte man gedanklich schon allein wegen der immensen Kosten in den Hintergrund verschoben. Ein Rolltor hätte den Nachteil, dass wahrscheinlich nur noch Dauerparker oder Kulturhausgäste parken könnten. „Durch den Wegfall der Parkplätze im Bereich der neuen Musikschule und durch den Zuzug der Tanzschule in der Oberstadt gibt es aber durchaus Parkplatzbedarf“, stellte Nieland mit Blick auf eine Verzichtbarkeit der Parkmöglichkeiten im Kulturhaus fest.



Da aktuell die Zentrale-Gebäudewirtschaft ein Gutachten zur Substanz des Parkhauses erstellt, einigte man sich im Ausschuss darauf, dieses Gutachten abwarten zu wollen. Die Verwaltung soll danach für die übernächste Sitzung des Ausschusses am 10. Mai ein mögliches Sicherheitskonzept vorstellen. Wie das aussehen könnte, ist völlig offen.