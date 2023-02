Kulturhaus-Tiefgarage: Leiterin spricht von „erbosten Kunden“

Von: Susanne Kornau

Die gesperrte Treppe ist nur eines der infrastrukturellen Probleme, unter denen das Kulturhaus aktuell leidet. Doch bis Ostern könnte diese Baustelle beseitigt sein. © nougrigat

Nach der wiederholten Schließung der Tiefgarage des Kulturhauses befürchtet Leiterin Rebecca Egeling drohende Abokündigungen. Zumindest gibt es eine Lösung für die brüchige Treppenanlage.

Lüdenscheid – Es gibt viele direkte Wege zur Kultur. Die nach 14-jährigem Anlauf endlich online gestellte Kulturwebsite www.kultur-in-luedenscheid.de, zum Beispiel, die städtische Einrichtungen und derzeit 21 Vereine nun übersichtlich zusammenführt.

Aber es gibt auch die Wege aus Stein und Stahl, die direkt ins Kulturhaus führen. Führen sollten. Doch ausgerechnet die hin zu Theater, Tanz und Musik sind auf unterschiedlichen Ebenen gesperrt. Daher richtete Kulturhaus-Leiterin Rebecca Egeling am Donnerstag einen flammenden Appell an die Politiker im Kulturausschuss: „Ich möchte Sie herzlich bitten, sich in den Ausschüssen zu besprechen.“

Denn nicht nur sei die Tiefgarage wegen der Vandalismusschäden geschlossen, auch die Haupttreppe zum Eingang sei seit Monaten marode und abgesperrt. Die abschreckende Wirkung auf die Theaterabonnenten sei spürbar: „Seit der Tiefgaragen-Schließung habe ich mehrere E-Mails von erbosten Kunden bekommen.“ Weil der Weg nun weiter geworden sei, die abendliche Suche nach Parkplätzen schwieriger, drohten Abokündigungen. Kurzum: „Ich mache mir große Sorgen um die Infrastruktur des Kulturhauses.“ Die „infrastrukturelle Problematik“ sei drängend, eine schnelle Lösung auch.

Lösung für die Treppe gefunden

Eine Problem-Lösung konnte Bürgermeister-Referent Frank Kuschmirtz sogar direkt verkünden: „Es kommt Bewegung in die Treppe“, sagte er. Weil die Stufenanlage brüchig geworden war und Reparaturen zwischendurch nicht dauerhaft geholfen hatten, musste die Treppe schon vor Monaten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Eine umfassende Lösung gestaltete sich schwierig, weil der Denkmalschutz mehr als ein Wörtchen mitzureden hatte.

Doch eine denkmalgerechte Sanierung sei nicht möglich, erläuterte Kuschmirtz nun. Sondermaße für eigens hergestellte Treppenstufen hätten jeden Rahmen gesprengt. Nun habe man zusammen mit dem Denkmalschutz einen gangbaren Weg gefunden: „Man wird es aber nicht sehen.“ Der Auftrag zur Herstellung einer Treppe sei jedenfalls erteilt. Vielleicht schon Ostern sei das Thema erledigt.

Tiefgarage bleibt ein Problem

Was bleibt, ist die Tiefgaragenproblematik. Die schilderte Rebecca Egeling eindringlich: Sie sprach von Personen, die sich dort aufhielten, von Alkohol- und Drogenkonsum, von beschädigten Reifen und Verkehrsschildern, die aus ihrer Verankerung gerissen würden. Auch einen nächtlichen Feuerwehreinsatz gab es, „weil einer einen heißen Reifen gefahren hat“ und der Rauchmelder ausgelöst habe. Der Broken-Windows-Theory zufolge zögen Zeichen des Verfalls weitere Zerstörungen und Kriminalität nach sich.

Norbert Adam (CDU) ergänzte das aus eigener Sicht. Es sei sehr viel weniger los als noch vor Wochen, schilderte er seine Eindrücke vom letzten Sinfoniekonzert-Besuch. Auch Rollstuhlfahrer seien Leidtragende, könnten den Aufzug aus der Tiefgarage nicht nutzen. Eine zeitnahe Öffnung sei wichtig. Eine Besonderheit der Garage ist: Von den 92 Plätzen sind 57 an Tagesgäste vermietet. Abends seien die wieder frei. Ob sich ein neues Rolltor künftig nur für Berechtigte öffnet, sei eine politische Entscheidung.

Als Nächstes wird sich am 8. Februar der Bauausschuss mit dem Thema befassen. Ein SPD-Antrag betont die Bedeutung des Parkraums. Und: Den Einbau eines Rolltors und die Videoüberwachung des Parkhauses sehe man „ausdrücklich“ als Möglichkeiten der Prävention.