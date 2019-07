Erst 38 Jahre alt: Das Kulturhaus wird zum Denkmal

Lüdenscheid - Das Kulturhaus muss in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragen werden: Zu diesem Ergebnis kommt das LWL-Amt für Denkmalpflege, nachdem dort die Einwendungen der Stadt gegen den Denkmalschutz geprüft wurden.

Seit knapp zwei Jahren wird immer wieder über den Denkmalwert des Kulturhauses diskutiert – jetzt steht das Thema erneut auf der politischen Agenda: Für die Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag gibt es eine Vorlage der Verwaltung, mit der die Politiker davon in Kenntnis gesetzt werden, dass das 1981 eingeweihte Gebäude in die Denkmalliste der Stadt eingetragen werden müsse.

Das Ergebnis der Denkmalwertuntersuchung, die von der Unteren Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege des LWL durchgeführt wurde, sei positiv, heißt es in der Vorlage. Dabei hat der LWL bereits die Einwendungen, die die Stadt Lüdenscheid als Eigentümerin des Gebäudes eingebracht hat, geprüft und kommt zu dem Schluss, dass dadurch die Denkmaleigenschaft des Gebäudes nicht in Frage gestellt würde.

„Daher ist das Gebäude Freiherr-vom-Stein-Straße 9 (Kulturhaus) in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid einzutragen“, teilt die Verwaltung mit. Die Einwendungen der Stadt seien nicht relevant für die Begründung des Denkmalschutzes in der ersten Stufe. „Fragen über eine Veränderung des Gebäudes sind Teil der zweiten Stufe des Denkmalschutzgesetzes“ des Landes Nordrhein-Westfalen. Das sieht im Übrigen vor, dass es sich beim Denkmalschutz um eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe handelt.

Der Vorlage ist eine mehrseitige Begründung mit einer ausführlichen Beschreibung der Charakteristika des Gebäudes beigefügt. Letztlich sprechen demnach eine Vielzahl von Gründen für den Denkmalschutz des Kulturhauses: Es sei bedeutend für die Stadtgeschichte, da erstmalig ein Forum für Theater, Konzert und Veranstaltungen geschaffen worden sei, das der gesamten Stadtgesellschaft zur Verfügung stehe. Als mit Nikolaus Ruff auch einer der beteiligten Architekten den Verbindungsteil der Lüdenscheider Museen aus Glas und Stahl entworfen habe sei „eine Art Kulturforum“ entstanden.

„Dies war für eine Stadt dieser Größe ein durchaus ambitioniertes Vorhaben.“ Außerdem sei das Projekt bedeutend für „Städte und Siedlungen“, da es im Kontext der kommunalen Neuordnung „Ausdruck der Bündelung von öffentlichen Funktionen in einer Kreisstadt ist.“ Hinzu kommen sowohl wissenschaftliche beziehungsweise architekturgeschichtliche als auch künstlerische und städtebauliche Gründe für den Denkmalschutz.

Das Verfahren

Die Frage nach dem Denkmalschutz für das Kulturhaus kam im September 2015 auf, im Zuge der Debatte über das Integrierte Handlungskonzept Altstadt (IHK) und die Möglichkeit, VHS-Kurse im Kulturhaus zu geben. Damals wurde eine Denkmalwertuntersuchung durchgeführt.

Die ZGW wurde im Oktober 2017 informiert, dass die Eintragung des Kulturhauses in die Denkmalliste beabsichtigt sei. Im Zuge dessen wurde auch der Kulturausschuss in Kenntnis gesetzt. Die Stadt als Eigentümerin hatte in ihrer Stellungnahme dazu im Januar 2018 vor allem mit der Frage argumentiert, inwieweit notwendige oder wünschenswerte Veränderungen am Gebäude oder in der unmittelbaren Umgebung noch durchführbar seien.

Die Sitzung

Der Kulturausschuss tagt öffentlich am Donnerstag ab 17 Uhr im Roten Saal des Kulturhauses.