Auf der großen Bühne: Meisterluft schnuppern im MK

Von: Jutta Rudewig

Die Kooperation zwischen der Musikschule und dem Kulturhaus wird ausgeweitet: Kulturhausleiterin Rebecca Egeling (links) und Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker. © Cornelius Popovici

Karla Haltenwanger (Klavier), Birgit Erz (Geige) und Ilona Kindt (Cello) bekommen Unterstützung. Nicht etwa, weil das Boulanger Trio diese braucht, sondern weil am 17. Dezember beim dritten Meisterkonzert der neuen Spielzeit die Kooperation zwischen dem Kulturhaus und der städtischen Musikschule ausgeweitet wird.

Lüdenscheid – Die Achse zwischen dem Kulturhaus und der Musikschule am Staberg ist kürzer geworden. So wuchs in den vergangenen Monaten der gemeinsame Plan, vor den Meisterkonzerten auf der Kulturhausbühne ein Ensemble der Musikschule spielen zu lassen.



„Da gehört schon ‚was zu, sich vor einem großen Publikum auf die Kulturhausbühne zu stellen“, weiß Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker aus jahrzehntelanger Erfahrung. Zusammen verglich man die Instrumente, mit denen die professionellen Musiker ihr Publikum unterhalten – was passt zu wem? Die Wahl für die Premiere am 17. Dezember fiel schließlich auf ein Quartett, das bereits von sich reden machte.



Ende Januar traten die vier jungen Musikerinnen Lina Brinkhoff (Violine), Sophia Era (Violine), Defne Berfu Tasyürek (Viola) und Jonna Tschöke (Violoncello) selbstbewusst vor die Jury des Regionalwettbewerbes „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Streicher, gemischte Instrumente“. Mit der Höchstzahl der Punkte wurden die Musikerinnen weitergeleitet zum Landeswettbewerb.

Das Ensemble überzeugte mit Werken von Piazzolla und Reger. Das Quartett kennt sich aus Kinder(garten)tagen. Nach dem offiziellen Vorspiel für „Jugend musiziert“ legten die Mädchen sogar noch eine Darbietung für die Eltern nach, damit diese in Ruhe Fotos machen konnten.



Das Quartett war erfolgreich bei „Jugend musiziert“ und steht im September auf der Kulturhaus-Bühne. © Othlinghaus

Nun also die ganz große Bühne: „Gut 15 Minuten werden die Musikschüler vor dem Meisterkonzert spielen Inhaltlich harmoniert das. Und die Musikschüler können sozusagen Meisterluft schnuppern“, so Kulturhausleiterin Rebecca Egeling, die sich auch von der Begegnung zwischen den Profis und dem Nachwuchs im Backstage-Bereich eine Menge verspricht.



„Opening Act“ heißt das Projekt, wobei je nach der Art des Meisterkonzertes und dem Wissenstand der Musikschüler ausgewählt wird. Im Fall des Boulanger Trios passt‘s: „Teach Me“ ist das Meisterkonzert überschrieben, geboten werden Werke von Jean Françaix, Aaron Copland, Leonard Bernstein, Quincy Jones, Philip Glass und Astor Piazzolla.



Mit der Gründung des Boulanger Trios bereits im Jahr 2006 erfüllten sich drei Ausnahmemusikerinnen den Traum, ihr Leben der Kammermusik zu widmen. Noch heute empfinden es Karla Haltenwanger, Birgit Erz und Ilona Kindt als Privileg, sich tagtäglich mit dem reichen, vielseitigen Repertoire ihres Ensembles.