Kabarett mit „Pointen aus Stahl“

Neue Spielzeit mit „Lüsterklemmen“-Gewinnern“

+ © Sutor Benjamin Eisenbergs Programm heißt „Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin“. © Sutor

Für die Freunde der kabarettistischen Unterhaltung oder kurz gesagt für alle, die gerne lachen, hat das Team des Kulturhauses ein großes Paket für die neue Spielzeit geschnürt. Und das wird bereits am Samstag, 2. September, aufgeschnürt mit dem Wow-Poetry-Slam. Die „World of Wordcraft“ ging erstmalig 2010 in Lüdenscheid an den Start und hat sich seitdem eine Menge Freunde gemacht. Mit dabei ist der Mann der ersten Stunde: Marian Heuser moderiert selbstverständlich den Wettstreit der Wortakrobaten auf der Kulturhausbühne.



Lüdenscheid – Mit Benjamin Eisenberg kommt am Freitag, 15. September, ein Kabarettist ins Bistro K., der bereits im Jahr 2011 mit deutlichem Abstand zu seinen Mitstreitern die Lüdenscheider Lüsterklemme abräumte. Sein Programm heißt „Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin“. Der Rundumschlag und seine Parodien bekannter Persönlichkeiten sind das Markenzeichen des Bottroper Kabarettisten. Apropos Lüsterklemme: Die gewann bekanntlich in diesem Jahr Aydin Isik. Am 27. Oktober kommt er zurück in die Bergstadt, um Trophäe und Preis abzuholen. Ganz nebenbei bietet er an diesem Abend sein aktualisiertes Programm – „ehrlich gesagt 2.0“

+ Der Kölner Comedian Aydin Isik gewann in diesem Jahr die Lüdenscheider Lüsterklemme. © Othlinghaus

Apropos Lüsterklemme zum Dritten: Auch das Kölner Comedy-Duo Onkel Fisch sahnte bereits die Lüsterklemme ab. Die beiden Komödianten gewannen die unter Kleinkünstlern sehr beliebte Trophäe 2017 und treten nun am 8. Dezember erneut auf der Kulturhausbühne in Aktion: „ONKel Fisch blickt zurück“ ist im Winter unterwegs auf einer langen Tournee durch die Republik. Adrian Engels und Markus Riedinger haben bislang 14 abendfüllende Programm abgeliefert und sind bekannt für Spott, Gesang und Tanz.



Der nächste, bitte: Sascha Korf, Gewinner der Lüsterklemme im Jahr 2014 mit „Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam“. Am 19. Januar stellt der interaktive Kabarettist sein Programm „Veni, vidi, witzig – Er kam, er sprach, sie lachten“ vor. Wer den schlagfertigen Kölner schon einmal erlebt hat, weiß, dass er gern auf verbale Tuchfühlung mit dem Publikum geht. Und davor sind Mann und Frau auch in den hinteren Reihen nicht sicher. Er habe in den Pandemiejahren viel Zeit gehabt, sagt er, sich neue Geschichten und Schabernack einfallen zu lassen.



Dem Science-Slam am 3. Februar folgen im kommenden Jahr vom 20. Februar bis zum 2. März die Lüdenscheider Kleinkunsttage. Sie gehen dann in die mittlerweile 44. Runde – mit dem Publikum als Jury und der Sparkasse an Volme und Ruhr als Preisstifter. 1500 Euro gibt’s zu holen und die begehrte Trophäe.



+ Onkel Fisch blickt im Rahmen der Winter-Tournee zurück. © Onkel Fisch

Der preisgekrönte Pianist Christoph Reuter nimmt am 1. März Platz an seinem Klavier. Dort saß er im Kulturhaus schon einmal mit „Alle sind musikalisch (außer manche“ und begeisterte das Lüsterklemmen-Publikum, das ihm den Preis zusprach. Mit „Musik macht schlank (außer manche)“ gibt der Musikkabarettist an diesem Abend unter anderem die Antwort auf die Frage: „Wie klingt Liebeskummer auf der Trillerpfeife?“ Im Anschluss an diesen Abend können Zuschauer nach Konzertbesuchen „bei kompletter Ahnungslosigkeit souverän fachsimpeln und dabei noch abnehmen“, macht Reuter Appetit auf das Programm.



Michael Sens ist ebenfalls ein Musikkabarettist und widmet sich in seinem neuen Programm „Mozartgoogeln“ der künstlichen und der künstlerischen Intelligenz. Klavier, Violine und Gesang begleiten seinen Parforceritt durch aberwitzige Geschichten. Michael Sens holte sich übrigens im Jahr 2009 die Lüdenscheider Lüsterklemme ab.



Der letzte im Reigen der Lüsterklemmen-Gewinner wird am 7. Juni des kommenden Jahres Jess Jochimsen sein, Gewinner im Jahr 1998. Staubtrocken, liebevoll und komisch will er zur Lage der Nation sprechen: „Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben“.