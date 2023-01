Kulturhaus wird zu Harry Potters Hogwarts

Teilen

Nino Arra aus Neuenrade bei einem seiner Auftritte im Lüdenscheider Kulturhaus. © Barteck

Ein Hauch von Harry Potter weht im August durch Lüdenscheid. Das Kulturhaus wird am Wochenende 26. und 27. August zu „Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei“. Zur MagiCon (Magic Convention) treffen sich Zauberer und Händler aus ganz Europa in der Bergstadt. Angeboten werden Workshops, Seminare, Interviews und eine amerikanische Versteigerung, deren Erlös für einen guten Zweck bestimmt ist.

Lüdenscheid – Bei einem Gala-Abend, zu dem die Öffentlichkeit eingeladen ist, zeigen die Zauberkünstler ihr Können. Geboten wird drei Stunden lang ein Programm querbeet durch die Sparten der Zauberei – von Mental, große Bühnenillusionen, Manipulationen über Comedy, Bauchredner bis hin zu Artisten. Eintrittskarten für den Gala-Abend sind bereits im Vorverkauf an den bekannten Stellen des Lüdenscheider Kulturhauses erhältlich.

Der Grundgedanke für die Magic-Convention: Nicht einfach nur Tricks zu lernen, sondern sich auch als Künstler weiter zu entwickeln und das an einem Ort, wo alles zusammenkommt. Für die Illusionisten bedeutet das Wochenende Seminare, für die Lüdenscheider einen zauberhaften Gala-Abend im Theatersaal.



Denn was nutzen die besten Tricks, wenn man sie nicht ordentlich präsentieren kann?

Die persönliche Entwicklung und die Entfaltung der eigenen Rolle – das sei es, was die MagiCon zu einem besonderen Kongress werden lässt, heißt es seitens des Veranstalters: „Denn was nutzen die besten Tricks, wenn man sie nicht ordentlich präsentieren kann?“



Die Liste der eingeladenen Zauberkünstler ist lang: Lou De Milla aus der Schweiz gehört dazu. In der Gala zeigt sie ihre Zauberkunst, im Seminar gibt sie Einblicke in ihre Betrachtungswelt der Magie. Jan Forster, einer der bekanntesten Mentalmagiere Deutschlands, ist ebenfalls in einem Seminar und bei der abendlichen Gala zu Gast.



Steampunk und Puppen

Die Kunst der geschichtenerzählenden Zauberei beherrscht Mr. Kerosin, die Steampunk-Zauberer Mr. Hunter und Mr. Blake nehmen die Besucher in der Gala mit in ihre Welt aus einer anderen Zeit.



Luca Masia bietet die klassische Zauberei, Der Minze (Seminar und Gala) redet mit und durch seine Puppen. Mit dabei sind unter anderem auch Dr. Knut Knackstedt, der als Wandler zwischen den Welten gilt, sowie der Niederländer Igor de Kort. Die Moderation des Abends übernehmen Toby und Nico, in Lüdenscheid längst schon keine unbekannten zauberhaften Gesichter mehr.



Die Idee zur MagiCon hatte der Neuenrader Nino Arra. Der 43-Jährige veranstaltet und finanziert das Zauberer-Event. Der verheiratete Familienvater zweier Kinder ist Inhaber einer Praxis für Krankengymnastik und selbst begeisterter Zauberer.



„Aufgetreten bin ich selbst schon unter anderem in der Eifel, im Ruhrgebiet, im Rheinland und auch im Lüdenscheider Kulturhaus“, so Nino Arra. Seit 2018 ist er Mitglied des Magischen Zirkels von Deutschland: „Der wurde schon 1912 gegründet, und es sind viele Zauberer aus ganz Deutschland dort Mitglied.“



Man kenne sich dort, treffe sich öfter bei gemeinsamen Zauber-Events: „Aber ich wollte mal weg von den Standard-Kongressen.“ Die gebe es beispielsweise in Sindelfingen und Fürstenfeldbruck. „Im näheren Umfeld aber nicht. Es sollte etwas geschaffen werden, das von den normalen Veranstaltungen abweicht“, erklärt der 43-jährige Hobby-Magier. Die Idee zur MagiCon war geboren. In ihrer Größenordnung ist die MagiCon in Nordrhein-Westfalen einzigartig.



Sie wird vielmehr zum Europa-Treffen der Zauberer, ein internationaler kollegialer Austausch. Feste Zusagen liegen bereits vor. Darüber hinaus bauen Händler aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland ihre Stände im Kulturhaus auf. Dort werden Zauber-Artikel angeboten – vom Kartenspiel über Fachbücher bis hin zu Großillusionen und Utensilien.