20 Jahre "Augenschmaus und Ohrenweide": Kulturfestival feiert sich selbst

Runder Geburtstag

+ © Rudewig Monsieur Momo gehört inzwischen schon zu den Stammgästen, wenn es um "Augenschmaus und Ohrenweide" geht. © Rudewig

Lüdenscheid – Ein „Augenschmaus“ und eine „Ohrenweide“ wird die Gala im Kulturhaus ohne Zweifel. Angelehnt an den gleichnamigen Titel der alle zwei Jahre stattfindenden Kulturwoche auf dem Festplatz am Johannes-Busch-Haus feiert sich das Kulturfestival am 23. Februar im Kulturhaus selbst. 20 Jahre liegen dann hinter den Verantwortlichen.