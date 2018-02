Kinderkulturzeit im Juni

+ © Rudewig Die Kinderkulturzeit wird in diesem Jahr neu aufgelegt. © Rudewig

Lüdenscheid - Das Entdecken von Ecken in Lüdenscheid, die sonst eher im Verborgenen bleiben, ist beliebt – vor allem bei den Grundschülern unserer Stadt. So möchten die Kultureinrichtungen nach einjähriger Pause wieder an einem Strang ziehen und im Geburtstagsjahr der Bergstadt wieder eine „Kinderkulturzeit“ anbieten.