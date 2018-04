Rückzieher der Bundesstiftung: Das sagt Kulturdezernent Ruschin

Lüdenscheid - 100.000 Euro sollte Lüdenscheid für ein Kulturhausprojekt bekommen. Dann machte die Kulturstiftung "Tanzland" des Bundes einen Rückzieher. Jetzt äußert sich Kulturdezernent Thomas Ruschin.

„Wenn mir jemand mitgeteilt hätte, dass Personen in der Stadt sind, von deren Vor-Ort-Betreuung eine Fördersumme von 100.000 Euro abhängt, dann hätte ich diese Betreuung gegebenenfalls auch höchstpersönlich vorgenommen. Wenn es nötig gewesen wäre, eine ganze Woche lang.“

Mit diesen Worten reagierte Kulturdezernent Thomas Ruschin auf die Nachricht, dass die Bundesstiftung „Tanzland“ die für Lüdenscheid avisierte Fördersumme zurückgezieht. Die Bundesstiftung wollte ursprünglich 100.000 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren gewähren, um zeitgenössische Positionen im Kulturhaus zu zeigen.

Ruschin weiter: „Ich wusste nichts davon. Jetzt wird stattdessen der öffentliche Eindruck einer unfähigen Verwaltung vermittelt. Das ist nicht nur ärgerlich in der Außenwirkung, sondern wird auch den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kulturverwaltung nicht gerecht. Ein absolut vermeidbarer Imageschaden für das Kulturhaus, die Verwaltung und für die ganze Stadt.“

Am Donnerstagmittag äußerte sich dann auch Verena Billinger in einer E-Mail zum Rückzug aus der Kooperation. Die Choreografin ist Teil des Duos, an dessen Arbeit in Lüdenscheid die Förderung gekoppelt war. Verena Billinger schreibt: „Unser Eindruck war, dass es eine schwierige Anfangs- und Ausgangssituation der neuen künstlerischen Leitung im Kulturhaus Lüdenscheid gegeben hat, die die Tanzland-Kooperation schließlich nicht ermöglicht hat. Uns wurde zugetragen, dass es wenig Rückhalt von Seiten der Politik gegeben habe, unsere künstlerische Arbeit in Lüdenscheid zu zeigen. Im Laufe der Zeit war auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Intendantin erschwert, die uns bestimmte Voraussetzungen und bereits getroffene Absprachen nicht mehr zusichern konnte.“