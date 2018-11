1700 Euro für das Lüdenscheider Hospiz

Lüdenscheid - Große Freude bei Sabine Große und Inge Jochimczyk vom Hospiz, das (noch) an der Sedanstraße beheimatet ist: Der Benefiznachmittag mit Lüdenscheider Künstlern und zugunsten des Hospizes erbrachte eine Finanzspritze in Höhe von 1700 Euro.

„Das war traumhaft, ein wunderschöner Nachmittag, der wie im Flug vergangen ist. Wir dachten, dass dort überwiegend Angehörige sind, aber da waren so viele fremde Leute“, schwärmten die beiden Frauen bei der Übergabe des symbolischen Schecks am Donnerstagnachmittag bei Dahlmann, wo der Nachmittag stattgefunden hatte.

Gekommen waren auch einige der Sponsoren. Lüdenscheider Künstler wie Daniel Scharf, aber auch Autor Reiner Hänsch, die Lünsche-Rotnasen, ein Projektchor und andere stellten sich in den Dienst der guten Sache. Schnittchen und Gebäck steuerte Dahlmann bei und rundete den Betrag am Ende auf.

Eine Wiederholung des „Kulturbeutels“, so der Name der Benefizveranstaltung, ist nach der guten Resonanz – rund 100 Gäste kamen an die Grabenstraße – für den kommenden Spätfrühling anvisiert. Die 1700 Euro werden in den Umzug des Hospizes investiert.