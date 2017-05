Kultur-Pass und eine Webseite

+ © Rimbach Der Kulturbeirat traf sich zu seiner Sitzung im Stock. Mitstreiter sind nach wie vor willkommen. © Rimbach

Lüdenscheid - Draußen vor dem Stock an der Knapper Straße wurden die neuesten Döner-Angebote per Leuchtschrift in arabisch und deutsch präsentiert. Drinnen in der Gaststätte wurde diskutiert, wie man ähnlich stark Aufmerksamkeit für die Kultur in der Stadt wecken könnte.