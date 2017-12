Schlupflöcher sind gestopft

+ © Rudewig Ab Januar soll es eine neue Gebührenstruktur in der Bücherei geben. © Rudewig

Lüdenscheid - Die eine Seite der Medaille: Es könne nicht sein, dass ein Kind gebührenfrei Medien in der Bücherei ausleihen kann und bei der Gelegenheit auch gleich was für Mama, Papa und Oma mitnimmt. Darin waren sich die Kulturpolitiker in ihrer Sitzung in den Museen einig.