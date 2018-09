Kultstädte präsentiert zwölf Bands zum Stadtfest

Die Kultbühne

+ © Rudewig Bergener brachte deutschen Pop mit nach Lüdenscheid. © Rudewig

Lüdenscheid - Auf der Kult-Bühne des Vereins Kult-Städte vor dem Extrablatt ließ man’s in diesem Jahr langsam angehen. Zum 12. Mal beim Stadtfest – 12 Bands in zwei Tagen standen auf dem Programm. Unter Linden eröffnete am Samstagnachmittag das Programm mit Geigenuntermalung und Akustik-Pop. „Zartcore“ sagen die Musiker über sich selbst.