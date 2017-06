Picknick mit Musik im Park

LÜDENSCHEID - Der Verein Kult-Städte und das Kulturhaus bieten für den 1. Juli die nächste große Veranstaltung an – ein Open-Air-Festival im Unplugged-Stil, bei dem viele bekannte Künstler der Lüdenscheider Musikszene ihre eigenen Songs präsentieren. Das Songwriter-Festival kehrt nach der gelungenen Premiere im Vorjahr zurück. Trotz wetterbedingtem Umzug ins Kulturhaus konnte die Veranstaltung 2016 die Erwartungen von Veranstaltern und Publikum gleichermaßen erfüllen. Dementsprechend hofft man auf eine ähnlich ausgelassene Stimmung – und natürlich auf gutes Wetter.

Auf den zwei Bühnen wird Programm geboten. Dem Line-Up kann man bekannte Namen wie Breddermann oder auch Tlako entnehmen. Auch Binyo (Robin Brunsmeier), der seinerseits das Music- Fever-Festival an der Heesfelder Mühle in Halver veranstaltet, wird einige seiner Songs zum Besten geben.

Hinter dem Namen Jinruh verbirgt sich die neue Band des Rappers und Soul-Sängers Daniel Koroma. Otherside, die Pop-Rock-Band der Music-Store- Musikschule, stellt für den Abend Sängerin und Frontfrau Sarah Redding sowie Gitarrist Marco Zeisig ab.

Mit Sonnabend ist auch eine altbekannte Band aus dem Vorjahr dabei. Diesmal stellen die Musiker die ersten Songs ihres neuen Albums vor. Und auch „World of Wordcraft“-Initiator und -Moderator Marian Heuser wird mit seinem Musik-Alter-Ego Peter Panisch auftreten. Unterstützt wird er von Klaus Sonnabend an der Gitarre, der den Abend auch moderieren wird. In Kurzinterviews werden Hintergründe und Bedeutungen geklärt.

Zeitgleich wird in Kooperation mit dem Unternehmen „Media 4 Web“ ein begleitender Video-Workshop für Jugendliche unter dem Namen „Get the Clip“ angeboten. Hier sollen die Teilnehmer neben Aufnahmen und Mitschnitten am Festivalabend selbst Interviews mit den Künstlern und Veranstaltern führen und eine Dokumentation über die Organisation des Events erstellen. Unter professioneller Anleitung werden Interviews und Szenen konzipiert, die technischen Aspekte zur Erstellung von Videomaterial erlernt sowie der Schnitt und die optische Gestaltung erarbeitet und umgesetzt. Anmelden zum Workshop kann man sich unter Tel. 0 23 51/ 67 22 040 oder per Mail an kontakt@kultstaedte.de

Um 20 Uhr beginnt die Veranstaltung, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Picknick-Körbe sind erwünscht, bei Regen wird das Picknick im Park zum Picknick im Kulturhaus. Vorverkaufstickets gibt es für 12 Euro (ermäßigt acht Euro) an der Theaterkasse, in der Music-Store-Musikschule, bei der Soundbäckerei, im LN-Ticketshop und in Halver im Reisebüro Kattwinkel. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Kombi-Ticket für 18 Euro (12 Euro) zu erwerben, mit dem man Eintritt zu „Picknick im Park“ und zu „Music Fever“ am 5. August erhält. Gefördert wird die Veranstaltung vom NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport und Create Music.