Kultpark-Konzerte und danach in die Innenstadt

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die Abba-Revival-Band Agnethas Affair kommt wieder in den Kultpark. © Rudewig

Wo sie auftauchen, ist beste Stimmung vorprogrammiert: Die Frankfurter Formation „Alex im Westerland“ ist wieder zu Gast, wenn das Musikfestival Kultpark im Juli im Kulturhauspark seine Pforten öffnet. Die Band war schon mehrfach zu Besuch in der Bergstadt, zuletzt auch im vergangenen Juli beim Kultpark. Im musikalischen Gepäck haben die Frankfurter Musik der „Toten Hosen“ und der Ärzte.

Lüdenscheid – Gefeiert wird bei guter Musik und hoffentlich auch bestem Sommerwetter an zwei Juli-Wochenenden. „Wir fangen gegen 19 Uhr an und machen bis zehn, halb elf“, sagt Veranstalter Oliver Straub, der seinerzeit das Festival als Marke für Lüdenscheid etablierte. Mit Blick auf die Belebung der Innenstadt: „Die Leute sollen am besten vorher in der Stadt essen und nach dem Konzert wieder in die Stadt gehen.“

Den Anfang macht die John-Porno-Band auf der Bühne im Kulturhauspark mit dem bekannten Cover-Rock-Mix. „Wir freuen uns, dabei zu sein. Dieses Jahr mit dabei: Anja Bitzhenner und Pascal Zimmer“, kündigen die heimischen Musiker bereits an. Gespielt wird am Donnerstag, 13. Juli, ab 19 Uhr.



Alex im Westerland brachte im letzten Jahr Hits der Ärzte und der Toten Hosen mit in den Kulturhauspark. © Salzmann

Der zweite Abend, Freitag, 14. Juli, gehört den Queen Kings. Auch sie haben bereits im Kultpark gespielt. Sie gelten als eine der besten Queen-Tribute-Bands und touren schon seit vielen Jahren durch Europa. Die Musiker haben sich den Queen-Sound bis ins kleinste Detail zu eigen gemacht und behalten trotzdem noch ihre eigene Note. Am Samstag, 15. Juli, stehen die Musiker von „Achtung, Baby“ auf der Bühne. Sie verneigen sich seit Jahren vor oftmals ausverkauften Sälen mit Musik vor der irischen Rockband U2.



Dem Auftritt von „Alex im Westerland“ am 20. Juli (Donnerstag) folgt einen Abend später die Formation „Reggatta de Blanc“, als Coverprojekt einst aus der Taufe gehoben und im Laufe der letzten zweieinhalb Jahrzehnte zu Europas bester The Police/ Sting-Tributeband avanciert.



Tickets Karten sind bereits im Handel. Zu haben sind neben Einzeltickets auch Kombi-Tickets für die beiden Wochenende. Die Eintrittspreise variieren zwischen 13,41 Euro (John-Porno-Band) und 21,69 Euro (Queen Kings), jeweils plus Gebühr bei eventim. Die Kombitickets kostet dort 41,36 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) für das Wochenende vom 13. bis 15. Juli sowie 29,97 Euro (plus Gebühr) für das Wochenende vom 20. bis 22. Juli. Beginn der Konzerte ist jeweils gegen 19 Uhr, Einlass auf das Gelände ist ab 18.30 Uhr.

Der Schlussakkord des Kultparks 2023 gehört einer Formation, die ebenfalls (unter anderem) schon im Kulturhauspark für Stimmung sorgte: Agnetha‘s Affair. Die Band nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise zurück in die 70er- und beginnenden 80er-Jahre und bietet eine Abba-Tribute-Show einschließlich originalgetreuer Kostüme, Tanzchoreografien und Bühnenaccessoires wie glitzernde Spiegelkugeln, Flokati-Teppich und Lavalampen. rudi



Karten sind bereits im Handel. Zu haben sind neben Einzeltickets auch Kombi-Tickets für die beiden Wochenende. Die Eintrittspreise variieren zwischen 13,41 Euro (John-Porno-Band) und 21,69 Euro (Queen Kings), jeweils plus Gebühr bei eventim. Die Kombitickets kostet dort 41,36 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) für das Wochenende vom 13. bis 15. Juli sowie 29,97 Euro (plus Gebühr) für das Wochenende vom 20. bis 22. Juli. Beginn der Konzerte ist jeweils gegen 19 Uhr, Einlass auf das Gelände ist ab 18.30 Uhr.