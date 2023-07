Kultpark ohne Gitter: „Wir haben in Lüdenscheid genug Baustellen“

Von: Jutta Rudewig

Mehrere hundert Fans feierten im vergangenen Jahr im Park die Hits der legendären Gruppe Queen. © Björn Othlinghaus

Das Gelände im Kulturhauspark gehört nicht gerade zu den leichtesten, sagt Veranstalter Oliver Straub mit Blick auf das Kultpark-Festival, das nächste Woche beginnt. Bereits kommenden Dienstag baut er mit seinem Team die große Bühne an altbekannter Stelle auf, am Mittwoch folgt dann die entsprechende Technik, die für guten Sound und Licht auf dem schrägen Rasen sorgen soll.

Lüdenscheid – Wenn am kommenden Donnerstag die Lokalmatadore der John-Porno-Band aufspielen, will das Kultpark-Team den Besuchern ein schönes Rundum-Erlebnis bieten. „Der Trend ist leider inzwischen geworden, dass die Leute sich ihre Tickets erst sehr spät sichern“, sagt Straub – auch mit Blick auf das Wetter, das an solchen Abenden mitspielen muss. Aber auch für Regenschauer ist man gerüstet – „es wird einen überdachten Bereich geben“.

Verpflegung wird angeboten in verschiedenen Varianten, auch für Vegetarier ist diesmal was dabei. Kalte Getränke sind obligatorisch im Kultpark-Gelände. Der Eingang befindet sich wie gehabt an der Schillerstraße.

Wir sperren da nicht mit Gittern ab, wir möchten eine Oase im Grünen. Wir haben in Lüdenscheid genug Baustellen.

Darüber hinaus setzt Straub auf die natürlichen Barrieren. Der eine oder andere Sicherheitsmann an den anderen Zugängen zum Kulturhauspark, der die Besucher freundlich, aber bestimmt auf den Ticketverkauf hinweist – das habe sich in den letzten Jahren bewährt: „Das hat gut funktioniert. Wir sperren da nicht mit Gittern ab, wir möchten eine Oase im Grünen. Wir haben in Lüdenscheid genug Baustellen.“

Programm und Tickets . Freitag, 14. Juli, ab 19 Uhr: Queen-Kings

. Samstag, 15. Juli, ab 19 Uhr: Achtung, Baby (U2-Tribute-Band)

. Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr: Alex im Westerland (Tote Hosen und Ärzte)

. Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr: Regatta de Blanc (Police und Sting)

. Samstag, 22. Juli, ab 19 Uhr: Agnetha’s Affair (Abba)

Tickets kosten je nach Veranstaltung zwischen 14 und 24 Euro plus Gebühr im Vorverkauf.

Gegen 22 Uhr werden die insgesamt sechs Konzerte ihr Ende finden, damit, auch das ist Straub ein Anliegen, die Besucher noch genug Zeit haben, um den Abend bei dem einen oder anderen Kaltgetränk in der Gastronomie der Innenstadt ausklingen zu lassen.



Hardtickets sind noch zu haben beim ADAC, im Klein-Oho und in der Geschäftsstelle der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße. Geordert werden können die Eintrittskarten auch über eventim.