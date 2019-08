Regen und kalt: Tlako spielt im Eigenart

+ © Othlinghaus Tlakomania spielt im Eigenart - im Kulturhauspark ist es zu nass und zu kalt. © Othlinghaus

Lüdenscheid - "Wir wollen nur glückliche Gäste", schreibt Kultpark-Veranstalter Oliver Straub auf Facebook. Vor allem trockene: Tlakomania wird am Donnerstagabend zum Auftakt der nächsten Runde "Kultpark" im Eigenart an der Hochstraße spielen - "Heute ab 19 Uhr im Eigenart. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Dafür dann etwas länger, trockener und wärmer", so Straub.