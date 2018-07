„Kult.Park“ mit drei Auftritten am Samstag

Lüdenscheid - Die erste Woche des Kult.Park Festivals endet am Samstagabend mit den Auftritten von gleich drei Bands. Gegen 18 Uhr öffnen die Stände auf dem Sternplatz, die Musik beginnt gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Los geht es mit einer Singer-Songwriterin aus Werdohl. die 23-jährige Siiri will mit Gitarre und starker Stimme sowohl „klanglich als auch textlich gegen die Süße-Mädchen-Klischees, gegen die Erfolgsorientierung der Gesellschaft und für die Glückseligkeit in der Einfachheit und Ehrlichkeit“ kämpfen.

Die junge Singer-Songwriterin drückt ihre Gedanken in eigenen Songs aus, covert aber auch verschiedene Genres, vor allem aber Country und Rock. So tourt sie auch mit Leidenschaft als Straßenmusikerin von Stadt zu Stadt in Nordrhein-Westfalen und versucht, die Menschen auf der Straße oder in Kneipen von ihren Sorgen und Alltagsproblemen abzulenken.

Am Samstag, 21. Juli, ist Siiri mit ihren eigenen Songs beim „Kult-Park“-Festival zu hören. Am 11. August wird sie dann mit ihrem Coverprogramm als Support bei Wingenfelder im Kulturhaus-Park zu hören sein.

Mit der Band Neun gibt es am Samstag im Anschluss „Dresch-Pop“ aus der Hagener Schule. „Aus der Nachbarstadt kommt sehr eigenwilliger Rock ohne gefällige Belanglosigkeiten oder erhobenen Zeigefinger“, teilen die Veranstalter mit.

Deutsche Texte verpackt in einen Sound aus wütender Gitarre und treibendem Beat. Tanzbar, wild und ruppig – eine experimentierfreudige Mischung aus Pop und Punk, verspricht die Formation.

Den Reigen am Samstagabend komplettiert die Band The Desert Company – diese komme „bodenständig, ehrlich, intensiv – mit einer gehörigen Portion Spielfreude“ daher, heißt es dazu in der Ankündigung. Hinter The Desert Company stehen keine Newcomer, sondern erfahrene Musiker, die seit vielen Jahren in der Ruhrgebiets-Musikszene aktiv sind.

In musikalischer Hinsicht vermengt das Quintett tief in den 70er-Jahren verwurzelten Hard Rock mit modernen Alternative-Anklängen und einprägsamen Melodien, beschreibt es der Veranstalter. Das offizielle Live-Debüt feierte The Desert Company im Mai 2012 an prominenter Stelle: An drei Abenden bestritt die Band das Vorprogramm des Bochumer Lokalmatadoren Axel Rudi Pell in der ausverkauften „Zeche“.

2013 gewann The Desert Company den ruhrgebietsweiten Underground Band Contest (Unbaco) in der Sparte Rock. 2014 setzte sich die Band beim Wettbewerb „Best of Unsigned“ in Oberhausen als Sieger durch.