C.A.T. Lucky Frogs eröffnen das Kultpark-Festival

Die Band „Das Wunder“ kommt wieder in den Kultpark.

Lüdenscheid - Alte Bekannte eröffnen am Donnerstag, 13. Juli, die zweite Auflage des Kult-Park-Festivals im Kulturhausgarten: Der Lüdenscheider Formation C.A.T. Lucky Frogs gehört der Aufschlag für das Festival, das vom 13. Juli bis zum 19. August unter dem Motto „Lüdenscheid trifft sich“ Open-Air-Kultur im Herzen der Stadt bieten soll.

Jeweils donnerstags, freitags und samstags spielen Tribute- und Coverbands, Komödianten, Autoren und Newcomer-Bands auf der eigens dazu im Kulturhauspark aufgestellten Bühne. Für August ist ein Familienfest vorgesehen, das im letzten Jahr besonders großen Anklang fand.

Der Freitagabend ist den Singer-Songwritern, Comedians oder auch Autoren vorbehalten – eine Referenz an die Lautstärke und die Anwohner. Alternative-Bands oder auch Newcomer können samstags ab dem späten Nachmittag auftreten.“ Acht Euro kostet der Eintritt donnerstags, die übrigen Veranstaltungen sind überwiegend kostenfrei. Top-Act wird in diesem Jahr die Band Fools Garden am 4. August sein.

Den Lucky Frogs folgt am 20. Juli die Band Green Ink Machine mit Rockmusik der 90er-Jahre und des neuen Jahrtausends. Ob Alternative, Punkrock, Indie, Grunge oder (Nu) Metal – laute Gitarrenmusik ist bei der Coverband Programm.

Queen may Rock ist, so heißt es seitens des Veranstalters, nicht als „look-a like“-Band konzipiert. Die fünf Profimusiker wollen mit individueller Note die pure Rock-energie der Queen-Songs bieten. Am 27. Juli wird die Formation im Kultpark auf der Bühne stehen.

Der 3. August gehört wieder einem Lüdenscheider Eigengewächs: Die John-Porno- Band bietet handgemachte Musik, Refrains zum Mitsingen und jede Menge Spaß freuen.

Der Top-Act des Kultpark-Festivals ist für Freitag, 4. August, vorgesehen: Die Formation Fools Garden. Mit mehr als sechs Millionen Schallplatten und dem Klassiker „Lemon Tree“ der in 40 Sprachen übersetzt wurde, ist Fools Garden weltweit bekannt.

Im vergangenen Jahr rockt die Band „Das Wunder“ den Kultpark. In diesem Jahr kommen die Musiker mit ihrer Zeitreise durch 40 Jahre Rock- und Popgeschichte am 10. August nach Lüdenscheid. Im Gepäck haben sie wieder die größten Hits der deutschen Musikgeschichte. Klassiker wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Nena, Westernhagen, Die Ärzte oder Die Toten Hosen finden ihren Platz in der Setliste genauso wie aktuelle Hits von Silbermond über Revolverheld bis hin zu Bendzko und Bourani.

Der Schlussakkord bleibt der Band Social Club am 17. August vorbehalten. „Seit vielen Jahren macht die Band jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis“, verspricht Veranstalter Oliver Straub. Social Club spielen das, was ihnen Spaß macht: drei Stimmen, Top-Musiker und eine Reise durch sämtliche Jahrzehnte der Rock-Geschichte. Die Musiker über sich: „Ob für jeden was dabei ist? Ganz bestimmt. Ob wir auch Helene Fischer spielen? Ganz sicher nicht!“ Eintrittskarten für das Festival sind voraussichtlich ab Ende nächster Woche im LN-Ticketshop erhältlich.