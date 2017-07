Kultpark-Festival: One Oak und Startblock hätten mehr Publikum verdient

Das Trio von One Oak bewies Mut zu spärlicher Bekleidung.

Lüdenscheid - Zwei starke Bands höchst unterschiedlichen musikalischen Stils, One Oak und Startblock, haben den Besuchern des Kultpark einen kontrastreichen Samstagabend beschert. Traditionsgemäß sorgten einige wenige Beschwerdeführer, die bereits eine Verkürzung der Samstagskonzerte auf 22 Uhr erwirkt hatten, für einen Auftritt von Vertretern des Ordnungsamtes. Dies bereits vor 21 Uhr. Erklärungsbedarf am Mischpult. Gegen 21.08 Uhr rückten die Vertreter des Ordnungsamtes wieder ab. Die Show ging mit verminderter Lautstärke weiter.

Mit Humor nahm das Trio One Oak die zu Beginn seines Auftritts spärliche Kulisse wahr, konzentrierte sich auf die eigene Musik. Zwei Mann bei 16 Grad mit entblößtem Oberkörper: Keyboarder Yannik Rehr und Drummer Robert Arnswald. Gitarrist Mario Bierhoff erwehrte sich immerhin mit Hilfe eines T-Shirts der Sommerfrische.

Was One Oak da zauberte, war aller Ehren wert. Harmonisch reichhaltiger Crossover-Pop mit deftigen Funk-Einflüssen, variable wie effektive Drums, ein Keyboarder, der Soundeffekte, Basslinie, normales Keyboardspiel wie auch Sologesang verband. Das hätte bei normalen Temperaturen eine Riesenparty werden können. So wurde es eben ein für alle Beteiligten fröhliches Konzert. Eine Band mit Riesenpotenzial.

+ Bassist Hendrik Schulz und Matthias Abele von Startblock heizten den Zuhörern kräftig ein. © Schwager Startblock agierte gewohnt hart und deftig, Bass und Drums meist am Drücker. Zentralfigur ist Leadsänger Pascal Zimmer, der klare Linie setzt. Hammer: Hendrik Schulz, die Kante am Bass, setzte sich als Shouter kräftig ab vom Geschehen und verpasste Startblock damit einen Eingang ins härtere Musikgeschehen.



Frohgemut machte das Publikum bei Startblock wie auch zuvor bei One Oak mit und so ging dieser Abend neuerlicher Lärmbeschwerden harmonisch zu Ende. Ein paar Fremdtitel noch im Startblock-Gewand und schon musste Festival-Macher Oliver Straub den Abend für beendet erklären.