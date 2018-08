Social Club, Startblock und "Wir hier"

Kultpark-Festival

+ © Rudewig Startblock steht am Freitag auf der Kultpark-Bühne. © Rudewig

Lüdenscheid - Das Kultpark-Festival geht in die letzte Runde – am Donnerstagabend mit Social Club. Wenn das Wetter den Kultpark-Machern weiter wohl gesonnen ist, spielt die Band auf der Bühne am Sternplatz, bei Regen weichen die Musiker in den Stock an der Knapper Straße 50 aus.