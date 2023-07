Kultpark-Festival in Lüdenscheid: So soll es weitergehen

Von: Fabian Paffendorf

Das Wetter spielte mit, die Konzerte im Kulturhausgarten waren überwiegend in diesem Jahr gut besucht. Durch den Umbau des Parks zur Skate-Anlage besteht aber die Möglichkeit, dass 2024 wo anders gefeiert werden muss. © Salzmann

Veranstalter Oliver Straub will früher mit den Planungen für die Kultpark-Konzertreihe 2024 starten. Ob das Festival im kommenden Jahr im Kulturhauspark stattfinden wird, ist jedoch noch unklar.

Lüdenscheid – Die Frage, ob es 2024 eine weitere Auflage der Konzertreihe Kultpark geben wird, stellt sich für Veranstalter Oliver Straub überhaupt nicht. Wohl aber die, wo im kommenden Jahr die Livemusik gefeiert werden soll. Denn die Möglichkeit besteht, dass der Kulturhausgarten als Open-Air-Fläche dann nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Die diesjährige Auflage des kleinen Festivals kam abermals in kompakter Form daher. Sechs Bands an sechs Tagen, verteilt über zwei Wochen – anstatt wie in früheren Jahren über sechs Wochen im Sommer verteilt. Die Lüdenscheider feierten Cover- und Tribute-Bands, sangen leidenschaftlich mit, wenn die John Porno Band „Purple rain“ anstimmte oder übten sich im „Fingertanz“, wenn Agnethas Affair den Park mit den Hits von Abba beschallte.

Kinderprogramm für Neuauflage angedacht

Die mobile Bühne ist mittlerweile abgebaut, der Bierwagen zugeklappt und die Technik wieder zusammengeräumt. Aber wie geht es jetzt weiter mit dem Konzert-Format? Zunächst einmal fällt das Resümee des Veranstalters Oliver Straub für die 2023er-Veranstaltung überwiegend positiv aus. „Das Wetter hat überwiegend gut mitgespielt, die Kombi-Tickets im Vorverkauf gingen gut weg. Einen Kassensturz haben wir noch nicht gemacht, aber an den jeweiligen Abenden passte das schon gut“, sagt Straub. Und weil’s beim ersten Mal gut angenommen sei, will er künftig auch freien Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren beibehalten. „Beim Programm ist da noch Luft nach oben. Denkbar ist zum Beispiel, dass es beim nächsten Mal auch ein Vormittagsprogramm für Kinder geben könnte“, sagt Straub.

Überdies möchte er dann auch wieder „back to the roots“, nicht nur Cover-Bands, sondern auch „Newcomern und Originalen wieder eine Bühne bieten“. Mit den Publikumslieblingen dieses Jahres sei er schon in Gesprächen fürs nächste. Zudem würde er gerne die inklusive Lüdenscheider Band „Lampenfieber“ beim Festival begrüßen. Überhaupt sollen wieder mehr heimische Künstler – „und vielleicht auch Chöre“ – auf die Kultpark-Bühne kommen, wünscht sich der Veranstalter. Wo das dann stattfindet, wenn der Rosengarten Baustelle wäre, sei jedoch noch zu überlegen. Ganz sicher ist sich Oliver Straub jedoch, dass die Planungen für Kultpark 2024 viel früher angestoßen werden müssten. Ganz besonders, weil, „wir auf dem schönen Fleckchen Innenstadtgrün dann nicht mehr feiern können“.