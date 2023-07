Kultpark: Fans feiern Abba-Tribute-Band in Lüdenscheid

Von: Björn Othlinghaus

Das Publikum feierte begeistert die Songs, die die schwedischen Gruppe zu Welthits gemacht hatte. © Björn Othlinghaus

70er-Sause unter freiem Himmel: Die Abba-Tribute-Band Agnetha’s Affair spielte zum diesjährigen Kult.Park-Abschluss im Kulturhausgarten.

Lüdenscheid – Wer nach der perfekten Interpretation der Kult-Formation Abba sucht, der wird bei Agnetha’s Affair schnell fündig. Das jedenfalls werden die Lüdenscheider bestätigen, die am Samstag beim Konzert der Formation im Rahmen der Reihe Kultpark im Kulturhauspark zu Gast waren.

Eine große Zahl an Abba-Fans aus der Bergstadt ließ es sich nicht nehmen, die schwedische Band, die noch heute zu den erfolgreichsten Pop-Gruppen aller Zeiten zählt, in Lüdenscheid gebührend zu feiern. Einige der Besucher hatten sich dazu sogar in Schale geworfen und waren in schrillen 70er-Jahre-Outfits in den Kulturhauspark gekommen. Lautstark wurde bei Hits wie „Knowing Me, Knowing You“, „SOS“ und „Voulez Vous“ mitgefeiert und mitgetanzt.

Die Musikerinnen und Musiker, die offensichtlich aus ihren richtigen Namen ein Geheimnis machen, um auf der Bühne ganz in die Rollen von Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn zu schlüpfen, konzentrierten sich auf die Authentizität der dargebotenen Songs und den 70er-Jahre-Charme ihrer Kostüme, um ihrem Publikum das typische ABBA-Feeling zu bescheren. Einzig der vermehrte Einsatz kompetent dargebotener Gitarren-Soli unterscheidet die Interpretationen von Agnetha’s Affair von den Originalen der schwedischen Supergruppe.

Fingertanz zum Hit

Dabei animierten die gut aufgelegten Musikerinnen und Musiker auf der Bühne ihr Publikum immer wieder auch zum Mitmachen, unter anderem beim Song „Mama Mia“, der vielen auch aus dem gleichnamigen Film bekannt ist. Hierbei wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Fingertanz eingeladen, was diese sich nicht zweimal sagen ließen. An Hits, die zum mitfeiern anregen, mangelt es der schwedischen Band und gleichermaßen auch der Cover-Band Agnetha’s Affair nicht- – fast jeder Song wurde zum Klassiker und brannte sich in die Herzen der Musikfans ein. Von „Super Trooper“ bis „One Of Us“ war bei dieser Show einfach alles dabei, was die Abba-Fans hören wollten. Somit war bei Agnetha’s Affair einfach bestens dargebotene Unterhaltung und eine gute Portion Feierlaune angesagt, nicht mehr, aber zu keiner Zeit auch nicht weniger.

Die Band Agnetha’s Affair bot ein mitreißendes Unterhaltungsprogramm mit nahezu allen Hits des großen Originals. © Othlinghaus

Mit dem Konzert von Agnetha’s Affair endete am Samstagabend die Kultpark-Veranstaltungsreihe für dieses Jahr. Ob es dann aber 2024 an selber Stelle weitergehen wird, ist noch fraglich, denn bekanntlich soll der Kulturhausgarten in nächster Zukunft zum Skatepark umgebaut werden.