Kult-Städte lädt zum „On Stage"-Bandwettbewerb ein

Lüdenscheid - Der Verein Kult-Städte, Erfinder des „On Stage“ Bandwettbewerbs, und das Kulturhaus Lüdenscheid schicken mit ihrem neuen Contest „Game of Tones“ am Samstag, 10. Juni, Lüdenscheider Schüler auf die Kulturhaus-Bühne.

Unter dem Motto „The Good Old 90s“ haben in den letzten Monaten Bands aller teilnehmenden weiterführenden Schulen in Lüdenscheid eine Bühnenshow vorbereitet.

Jetzt steht das Finale von „Game of Tones“ an, und die Schüler haben nun die Chance, auf der Bühne ihre Ideen vorzustellen. Dafür bekommt jede der Schülergruppen 20 Minuten Bühnenzeit. Das Publikum entscheidet anschließend zusammen mit einer eigens für diesen Abend zusammengestellten Jury (Björn Othlinghaus, Bernd Manthey, Andrea Manthey, Anja Bitzhenner) aus Pressevertretern und Künstlern, welcher Auftritt das Rennen macht. Jury und Publikum entscheiden dabei jeweils zu 50 Prozent über den Ausgang des Abends.

Jeweils eine Band stellen die Adolf-Reichwein-Gesamtschule, das Bergstadt-Gymnasium und die Richard-Schirrmann-Realschule. Als Showband durch die Veranstaltung führen wird zudem die Band Funktastic der Music-Store- Musikschule, die sich auf eigenwillige Coverversionen von Klassikern aus Funk, Jazz, Soul und Pop spezialisiert hat. Neben der vielen Musik gibt es auch das ein oder andere kleine Interview mit den Schülern, um zu erfahren, wie sie die letzten Monate auf ihre Ideen gekommen sind. Moderiert wird der Abend von Klaus Sonnabend, Vorsitzender des Vereins Kult-Städte.

Mit Unterstützung der Sparkasse Lüdenscheid werden für die drei Finalisten Preisgelder für die Musikarbeit an den jeweiligen Schulen ausgeschüttet. Die Band, die auf dem ersten Platz landet, erhält 200 Euro, die zweite 125 Euro, und der dritte Platz wird mit 75 Euro vergütet.

Die Veranstaltung „Game of Tones“ beginnt um 20 Uhr, Einlass zu der öffentlichen Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es für einen Preis von drei Euro im Vorverkauf an den teilnehmenden Schulen, an der Theaterkasse und in der Music Store Musikschule oder an der Abendkasse.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung findet man im Internet auf der Homepage des Vereins Kult-Städte und bei Facebook.