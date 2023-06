Lüdenscheider Kult-Pizzeria bekommt ein neues Gesicht

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Mit John Cannizzaro investiert der Sohn des alten Wirts in das „Le Petit“. Der Italiener hat große Pläne mit der Lüdenscheider Kult-Pizzeria.

Lüdenscheid (NRW) – Die urige Steh-Pizzeria „Le Petit“ mit dem Steinofen ist Kult in der Bergstadt – seit 42 Jahren schon. Umso größer der Schock unter den Lüdenscheidern, als sich im Sozialen Netzwerk Facebook die Nachricht verbreitete, dass das winzige Lokal am Kleinen Sternplatz den Betreiber wechseln würde.

Kurze Zeit später hing auch schon ein Zettel am geschlossenen Laden: „Wir renovieren“. Seit einigen Tagen wird kräftig Hand angelegt im Lokal an der Wilhelmstraße 13. Längst ist alles rausgerissen, der Pizza-Ofen abgebrochen, der kleine Röhrenfernseher liegt auf dem Müll. Was wird nun aus Le Petit?

Der Kreis schließt sich: Mit John Cannizzaro übernimmt der Sohn der Familie, die „Le Petit“ als Stehpizzeria vor über 40 Jahren eröffnet hat. Mit dem kleinen Lokal hat er zukünftig Großes vor. © Paffendorf

Die von manchen geäußerte Befürchtung, dass hier vielleicht demnächst eine weitere Innenstadt-Dönerbude entstehen könnte, ist jedenfalls unbegründet. Denn John Cannizzaro, der neue Chef bei Le Petit, ist nicht nur Italiener, sondern auch der italienischen Küche verpflichtet.

In den vergangenen 13 Jahren führte der 53-Jährige unter anderem das Ristorante Cannizzaro’s in Lennestadt-Elspe. Und das überaus erfolgreich, wie er anmerkt.

Seit 1981 ist die Pizzeria am Kleinen Sternplatz beheimatet. Anfangs hieß sie „Les Petis Pietro“. © Stadtarchiv Lüdenscheid / Fotostelle der Stadt Lüdenscheid: Heinrich W. Thoma

„In den Gastroführern fürs Sauerland wurde das Restaurant stets als eine der Top-Adressen in der Region geführt“, erklärt John Cannizzaro. Dass der erfahrene Gastronom nun die beliebte Pizzeria in der Lüdenscheider City führen wird, ist zweierlei Umständen geschuldet, wie er erzählt.

Nach der Trennung von seiner privaten und geschäftlichen Partnerin möchte Cannizzaro natürlich der Gastrobranche treu bleiben. Dass es jetzt Lüdenscheid sein soll, hat einen ganz bestimmten Grund. Cannizzaro verbrachte als Kind schöne Zeiten in der Bergstadt.

Auch – und das wird den älteren Lüdenscheidern vielleicht schon bei seinem Namen aufgefallen sein – hat seine Familie die kleine, gemütliche Stehpizzeria in der City quasi erfunden. Genauer gesagt, sein Vater Pietro war’s, der 1981 das Lokal unter dem Namen „Les Petis Pietro“ als Take-away-Filiale seines damaligen Restaurants im Lüdenscheider City Center (CCL, 1978) eröffnet hatte.

Insbesondere durch den Papagei, der vorm Restaurant auf einer Stange saß, wie auch durch eine in Lüdenscheid bis dahin beispiellose Werbekampagne machte man von sich reden.

Der Papagei vorm Lokal war eines der Markenzeichen von Pietros Restaurant im alten City Center. Das Lokal gab es bis 1982 in der Bergstadt. © LN-Archiv / Peter Pohlack

Kult-Pizzeria war bereits im Lüdenscheider City Center erfolgreich

Sogar – und das war gegen Ende der 1970er-Jahre weitaus weniger verbreitet als heute – mit Kinowerbespots machte die Familie Cannizzaro auf ihr Restaurant im CCL aufmerksam. „Meine Eltern haben direkt neben dem Kino gewohnt, nämlich am Haus Rathausplatz 23“, erinnert sich John Cannizzaro und erzählt von der großen Leuchtreklame des Lux-Nonstop am Gothaer Haus, das zu jener Zeit auch noch familientauglichen Kintopp zeigte.

Dennoch kommt man nicht umhin, auch einen dunklen Fleck zu erwähnen, wenn denn die Geschichte vom Lüdenscheider Restaurant der Familie und von Le Petit nachgezeichnet werden soll. „Mein Vater hat auch echt Scheiße gebaut“, gesteht John Cannizzaro ein.

Und so kam es, dass da auch die eine oder andere nicht ganz koschere Eskapade des alten Herrn für Negativschlagzeilen sorgte. Infolge dessen verließ die Familie 1982 Lüdenscheid.

Das Restaurant wurde aufgegeben, die Stehpizzeria hingegen betrieb ein entfernter Verwandter weiter, der zuvor schon im Restaurant arbeitete. Von 1991 bis heute standen dann dessen Neffen am Pizza-Ofen. Die Gebrüder Fiore wird man womöglich auch einmal wieder an ihrer langjährigen Wirkungsstätte wiedersehen, wie John Cannizzaro in Aussicht stellt.

„Zum Anfang hin wollen sie aushelfen im neuen Lokal, wenn mal mehr zu tun sein wird“, erklärt John Cannizzaro. Der Kreis schließt sich also.

Kult-Pizzeria bekommt neues Gesicht: Weinkeller geplant

Wann das aber sein wird, stehe derzeit noch nicht fest: „Mit dem, was ich vor habe, wird es vielleicht noch ein paar Monate dauern, bis das neue Lokal fertig ist“. Zu tun sein wird jedenfalls noch eine ganze Menge, denn Cannizzaro hat viel vor mit dem Lokal – dessen bisherige Größe von knapp 22 Quadratmetern wird dafür wohl nicht ausreichen.

1977 klafft auf diesem Bild noch eine Lücke an der Wilhelmstraße 13. © Pohlack

Die leckere Pizza aus dem Steinofen soll natürlich weiterhin auf der Karte zu finden sein. Aber auch Salate, selbst gemachte Pasta und andere saisonale Gerichte wird’s geben, wie der neue Chef erklärt. Und: Das Lokal wird zweistöckig – mit Weinkeller, der für die Gäste durch einen gläsernen Bodenbereich einsehbar sein wird.

Außerdem ist eine Espressobar geplant, es soll ebenso frisch gezapftes Bier vom Fass wie auch sizilianisches Olivenöl und andere frische Lebensmittel aus der italienischen Heimat des neuen Chefs geben.

Seine Heimat, die sizilianische Stadt Modica, wird auch im Namen und Logo des neuen Restaurantbetriebs auftauchen: Aus Le Petit wird folglich „Johncannizzaro – Modica Original“ inklusive stilisiertem Glockenturm.

„Für Viele wird es natürlich weiterhin Le Petit bleiben, aber mit dem neuen Namen möchte ich dem Restaurant auch eine persönliche Note geben. Die Leute sollen wissen, wer kocht. Für die gute Qualität stehe ich mit meinem Namen“, sagt Cannizzaro.

Eine sechsstellige Summe investiere er in sein Projekt. Rund 80 Prozent Eigenkapital stecke er rein. „Den Rest über einen Gründerkredit zu bekommen, ist leider gerade extrem nervig“, sagt er.

Gastronom lobt die Stadt

Trotz Business-Plans sei gerade Klinkenputzen bei den Banken angesagt. „Als Gastronom, der etwas vorzuweisen hat und mit allen Sicherheiten und Unterlagen da abzublitzen, frustriert mich.

„Da kommt man sich irgendwie von oben herab behandelt vor“, sagt der 53-Jährige. Lob hingegen spricht er der Stadt Lüdenscheid aus. Da habe bis jetzt alles super geklappt mit den Genehmigungen und der Unterstützung, die er braucht, um seine Pläne umzusetzen und auch die baulichen Veränderungen vornehmen zu können.

Bereits Anfang des Jahres eröffnete in Lüdenscheid eine weitere Pizzeria, in der es die „beste Pizza im MK“ geben soll.