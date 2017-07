Frog’n’Roll zum Auftakt

+ © Rudewig Die C.A.T. Lucky Frogs eröffneten das Kult-Park-Festival. © Rudewig

Lüdenscheid - Die Masterplätze in der Abendsonne waren schon lange vor den ersten Tönen besetzt. Stammgäste wurden per Handschlag begrüßt. Rasch noch ein Absperrband hier, ein Gitter dort – und dann fiel kurz am Donnerstagabend nach 19 Uhr der Startschuss für die zweite Auflage des Kult-Park-Festivals, das Lüdenscheid in den kommenden sechs Wochen im Park am Kulturhaus begleiten wird.