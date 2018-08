Pause beim Kult-Park

Kult-Park-Festival

+ © Rudewig Green Ink Machine spielt nächsten Donnerstag auf der Bühne am Sternplatz. © Rudewig

Lüdenscheid - Das Kult-Park-Festival geht in den Endspurt. Bei herrlichem Sonnenschein spielte – erstmalig im Reigen der beteiligten Künstler – am Donnerstagabend Seven Hills Blend auf dem Sternplatz.