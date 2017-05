Lüdenscheid - Der Anfang ist gemacht – die Marke soll sich etablieren: Am 13. Juli fällt der Startschuss für die zweite Auflage des „Kult-Parks“ im Kulturhausgarten. „Wir haben im vergangenen Jahr Erfahrungen gesammelt. Macht die Wiese das mit? Wird das überhaupt angenommen? Wie sind die Reaktionen? Unter’m Strich hat alles funktioniert“, blickt Veranstalter Oliver Straub auf das Pilotprojekt „Kult-Park 2016“ zurück. Nun wird nach vorn geschaut.

Vom 13. Juli bis zum 19. August werden wieder jeweils donnerstags, freitags und samstags Tribute- und Coverbands, Komödianten, Autoren und Newcomer-Bands auf der eigens dazu im Kulturhauspark aufgestellten Bühne auftreten. Für den 13. August ist ein Familienfest vorgesehen, das im letzten Jahr besonders großen Anklang fand. Die Erfahrungen des jüngsten Streetfood-Festivals hätten gezeigt, so Straub, dass in Sachen Essen und Trinken Vielfalt Trumpf ist. Daher wird dieser Bereich im kommenden Sommer ausgeweitet: „Die Stände werden wechseln. Das geht ja über sechs Wochen, da hat nicht immer jeder Zeit.“

Die Liste derjenigen, die auftreten werden oder wollen, ist noch nicht komplett. Und noch, so Straub, gibt es auch für Bands die Möglichkeit, sich unter straub@dokom.net um einen Platz auf der Bühne zu bewerben. „Lüdenscheid trifft sich“ wird das Motto für die Donnerstage sein. Der Plan: An diesen Abenden möglichst Lüdenscheider „Eigengewächse“ auftreten zu lassen. Ganz vorn mit dabei ist die John-Porno-Band, die auch im vergangenen Sommer die Wiese gut füllte. Der Freitagabend ist den Singer-Songwritern, Comedians oder auch Autoren vorbehalten. Straub: „Wir werden die Auflage, freitags rein akustische Acts anzubieten, natürlich erfüllen.“ Alternative-Bands oder auch Newcomer können samstags ab dem späten Nachmittag auftreten: „Wir versuchen, so viel wie möglich bei freiem Eintritt anzubieten. Donnerstags müssen wir Eintritt nehmen, sonst kann man so ein Festival nicht stemmen. Und wenn wir Special Events anbieten, muss auch ein Eintritt sein. Aber sonst ist der Eintritt überwiegend frei.“ Acht Euro soll das Entgelt donnerstags kosten, die Dauerkarte für alle sechs Donnerstage 24 Euro.

15 000 geplante Exemplare für das Festival-Magazin, 20 000 Flyer, kreisweit Plakate, Straßenbanner und Werbesports – es liegt noch jede Menge Arbeit vor Oliver Straub und Mitveranstalter Jürgen Wigginghaus. Und nicht zuletzt muss die Reihenfolge der avisierten Bands noch genau abgesteckt werden. Wigginghaus: „Das ist wie ein großes Puzzle. Es kann halt nicht jeder an jedem Tag.“

Fest steht bislang auch, dass sich die Lüdenscheider Chöre diesmal am Kult-Park beteiligen werden. Mit den Frauenchören „Vocalia“ und „Cantabile“, den gemischten Chören „Harmonie“, „Wesselberg“ und „Ton-Art“ sowie den Männerchören des MGV Othlinghausen und des MGV Union Oberrahmede stehen am 14. Juli (Freitag) ab 19 Uhr gleich sieben Chöre des Stadtverbandes Lüdenscheider Gesangvereine“ auf der Bühne im Kulturhausgarten.

„2016 war erst der Anfang, und googelt man Kult.Park, steht Lüdenscheid jetzt schon an erster Stelle“, freut sich Straub.