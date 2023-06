Kult-Park-Festival 2023 in Lüdenscheid: Musikfestival an zwei Wochenenden

Von: Jutta Rudewig

Am 13. Juli fällt der Startschuss für das Kult-Park-Festival. Den Auftakt machen die Lokalmatadore der John-Porno-Band. Eine Band feiert sogar ihre Premiere in Lüdenscheid.

Lüdenscheid (NRW) – Sommerzeit ist Kult-Park-Zeit – und das Team rund um Veranstalter Oliver Straub fährt größer auf als in den Jahren zuvor. Den Auftakt des Musikfestivals im Kulturhauspark machen die Lokalmatadore der John-Porno-Band, schon fast alte Bekannte auf der Bühne im Kulturhauspark.

Die Band ist eine der gefragtesten in Lüdenscheid und gibt am Donnerstag, 13. Juli, den Festival-Startschuss.

Die Queen Kings kommen mit ihrem neuen Frontmann in den Kultpark. © Beushausen

An zwei Wochenenden darf im Kulturhauspark gefeiert werden – vom 13. bis 15. Juli sowie vom 20. bis 22. Juli. Dabei geben sich wieder die Großen der Musikszene die Klinke in die Hand.

Eine U2-Tribute-Band wird nach Lüdenscheid kommen, ebenso die Queen-Kings mit Leadsänger Sascha Krebs. Die Band hat kaum noch Termine frei und 2019 das letzte Mal in Lüdenscheid gespielt. Musiker der Band arbeiteten bereits mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammen und waren auch Teil des Musicals „We Will Rock You“.

Mit dabei ist im Rahmen des Festivals auch die in der Bergstadt bestens bekannte Formation „Alex im Westerland“. Mit Musik der Toten Hosen und der Ärzte ist beste Stimmung im Park garantiert. Und Agnetha‘s Affair gehört ebenso zum Festivalprogramm mit der Verneigung vor Abba.

Kult-Park-Festival 2023: Premiere in Lüdenscheid

Neu in Lüdenscheid sei mit Regatta De Blanc eine der besten und ältesten Tribute Bands, so Veranstalter Oliver Straub. Die Band spiele schon seit Jahren Hits von Police und Sting mit einer Genauigkeit, die dem Original in nichts nachsteht.

Welche Band an welchem Abend spielen wird, das könne sich noch verschieben, sagt Oliver Straub. Eintrittskarten kosten je nach Veranstaltung zwischen 14 und 24 Euro pro Person und sind ab kommenden Mittwoch, 28. Juni, zu haben unter www.eventim.de. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

