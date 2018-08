Seven Hills Blend spielt auf dem Sternplatz

Kult-Park-Festival

+ © Rudewig Seven Hills Blend spielte auf der Bühne am Sternplatz. © Rudewig

Lüdenscheid - „Ohne Oli hättet Ihr so einen Sommer nie gehabt“, begrüßte am frühen Donnerstagabend Frank Störmer für die Band Seven Hills Blend eine stattliche Schar an Besuchern auf dem Sternplatz.