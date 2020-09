Kult folgt auf Kult: Bar Lönneberga zieht ins Ex-Schubidu

Die Kultbar Lønneberga feiert Abschied. Allerdings kündigte der Betreiber an, die Bar an einem anderen Standort wieder zu eröffnen.

Lüdenscheid - Viele haben es bereits geahnt, nun hat es Betreiber Steffen Schulte-Lippern offiziell gemacht: Das Lønneberga an der Hochstraße öffnet wieder seine Türen – allerdings an einem neuen Ort:

„Es wird weitergehen“, verkündet Schulte-Lippern in einer Video-Botschaft in den sozialen Netzwerken. Auch wenn man nach eigener Aussage derzeit noch auf einige Genehmigungen warte, liefen bereits die Renovierungsarbeiten, denn: Ende des Jahres, ein genauer Termin wird noch nicht genannt, soll das Lønneberga am Graf-Engelbert-Platz, genauer gesagt in den Räumen des ehemaligen „Schubidu“, neu eröffnen.

Hintergrund für den Umzug seien unter anderem die fehlenden Möglichkeiten einer Außengastronomie an der Hochstraße – etwas, das in der derzeitigen Situation jedoch unerlässlich sei. Auf einen Abschied im alten Lønneberga müssen Fans jedoch nicht verzichten: Ab dem 2. Oktober plant Steffen Schulte-Lippern mit seinem Team eine Öffnung der alten Räume – unter den vorgeschriebenen Hygienebedingungen und in kleinerem Rahmen. Wer sicher gehen möchte, auch reinzukommen, kann im Vorfeld reservieren.