Kult-Bratwurst auf dem Lüdenscheider Wochenmarkt: „Es geht um die Wurst“

Teilen

Barbara Borgsdorf und ihre Mitarbeiterin Gabi Gawron sorgen am Markttag für Bratwürstchen im Brötchen und einen „Schnack“ zwischen den Einkäufen. © Henrike Utsch

Für die einen ist er „der Bratwurststand“, für manche der Ort, an dem man sich trifft, „klönt“ und dann wieder seiner Arbeit oder seinen Einkäufen nachgeht, wieder andere bezeichnen ihn als „fast einzigen Grund, in die Stadt zu fahren“. Seit der Nachkriegszeit gibt es die „Wurstbraterei“, Gottfried Lind hatte sie nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, als einen der ersten Imbissstände in Lüdenscheid.

Von Henrike Utsch

Lüdenscheid – Am 1. August 1988 übernahmen Barbara und Eckhard Borgsdorf den Bratwurststand auf dem Markt von dessen Nachfolgern Brigitte und Hans Stenzel. Zunächst verkauften sie auch hessische Frischwurstspezialitäten, „doch dann gab es mehr und mehr Zulauf an der Bratwurst“, erzählt Brigitte Borgsdorf, sodass sie sich auf die „Wurstbraterei“ spezialisierten. Im Februar ging Eckhard Borgsdorf in Rente, seine Frau übernahm das Steuer im Betrieb und am Hänger, auch wenn Letzteres noch Fahrstunden und etwas Übung und Mut erforderte. Ihr Mann helfe ihr noch immer, betont Barbara Borgsdorf, trotzdem heißt der Betrieb jetzt nach ihr. „Ich kann die Leute ja nicht ohne Wurst lassen“, ist Barbara Borgdorfs Einstellung zur Geschäftsübernahme.

Und so mancher kommt für die Wurst bis aus Halver, wie Nikolaus Bosi, der, wie viele, schon im Kinderwagen vorm Wurststand saß und jetzt, mit 33 Jahren, seine Mitarbeiter im eigenen Geschäft versorgt. Die Kundschaft ist laut Barbara Borgsdorf zu 80 Prozent Stammkundschaft: Wer kommt, komme jeden Mittwoch oder Samstag oder an beiden Tagen. Heute ist Barbara Borgdorfs Mann nicht da, was dazu führt, dass jeder fragt, wo ihr Mann heute sei. Was die Kunden nicht zu sagen brauchen, ist ihre Bestellung, höchstens ein „wie immer.“ Barbara Borgsdorf kennt meistens auch Senf-, Ketchup- und „Ohne-Alles“-Präferenzen. Seit 1988 habe sie mit ihrem Stand schon an mehreren Standorten im Umkreis des Rathausplatzes gestanden, einmal auch Auge in Auge mit Onkel Willi.

Corona-Pandemie hat viel verändert

Oft werde sie gefragt, warum sie sich nicht um einen Stand weiter vorne bemühe, zum Beispiel da, wo die Gundlachs mit ihren Blumen stehen. Dass sie daran kein Interesse hat, sondern lieber auf ihrem Standplatz bleibt, hat einen Grund. Für ihren Holzkohlegrill ist es vorne am Durchgang zur Knapper Straße zu windig, das Resultat wäre zu viel Ascheflug. Also bleibt sie zufrieden an ihrem Stammplatz, gegenüber vom Bürgeramt. Die Coronapandemie habe viel verändert, sagt sie, denn dadurch, dass an ihrem Stand lange nicht gegessen werden durfte, haben sich die Gewohnheiten verändert. Auch dass einige Firmen ihre Standorte aus der Stadt raus auf die Rosmart oder in andere Industriegebiete verlegt haben, merke sie. Früher habe man sich noch nach der Nachtschicht auf eine Wurst getroffen, ein bisschen erzählt, ehe man nach Hause ging.

Dennoch ist und bleibt Barbara Borgsdorfs Stand ein Ort, an dem das Handy über die Theke gereicht wird, um den neuen Familienzuwachs zu zeigen, wo man erfährt, wer im Urlaub ist, und „was die Gesundheit so macht“. Wo man fragt, ob die eigene Frau schon dagewesen ist, wo sie hingegangen sei und wo man ihr etwas ausrichten kann, wenn Barbara Borgsdorf auf beides keine Antwort hat. Auch die Weltlage wird kurz angeschnitten, die eine oder andere finanzielle Sorge darüber, was der Winter bringt, wird losgeworden, aber nichts allzu Gravierendes, nichts, was nicht mit einem Serviettenwischen und einem „Bis dann, Barbara“, vom Tisch ist. Wie viel Bratwurst sie am Tag verkauft, verrät Barbara Borgsdorf nicht, das ist aber auch egal. Die Schlange vor ihrer Theke reißt nicht ab und alle sind sich einig: „Der Bratwurststand auf dem Lüdenscheider Markt ist eine Institution.“ Vor allem, weil man dort über die Jahre Leute kennengelernt habe und immer wiedertreffe und wo es zweimal in der Woche Bratwurst zum Frühstück gebe. Sorge darum, was einmal ist, sollte auch Barbara Borgsdorf aufhören, ist immer wieder ein Thema an ihrem Stand. Es bestehe jedoch kein Grund zur Panik: Einen Nachfolger gibt es.

„Es geht um die Wurst, nicht ums Brötchen.“

Dass sich ihr Berufsleben mal um Bratwurst dreht, kam durch ihren Mann Eckhard, der den Metzgerberuf bei Niedergesäß gelernt hat. Sie selbst ist eigentlich Masseurin und medizinische Bademeisterin im Sportkrankenhaus Hellersen gewesen. Die Metzgerei Niedergesäß liefert bis heute die Wurst der Borgdorfs, jedoch nach speziellem Rezept von Barbara Borgsdorf, die, nachdem ihre Schwester an Zöliakie erkrankt ist, auf gluten- und laktosefreie Bratwurst umstellte. Mittlerweile kann man sie auch ungegrillt am Stand erwerben. Die Brötchen zur Wurst sind seit jeher kleinere Suppenbrötchen, und das hat einen Grund: „Es geht um die Wurst, nicht ums Brötchen.“ Geliefert werden sie von der Bäckerei Christian. Damit ist das Geheimnis um „Lüdenscheids beste Bratwurst“, so ein Stammkunde, gelüftet.

Die Marktgemeinschaft ist etwas Besonderes. Gegen Mittag reiht sich ein weiterer Stammgast in die Schlange, als er dran ist, sagt er: „Morgen Barbara, schöne Grüße von deinem Mann, ich hab‘ ihn getroffen, er ist gleich zu Hause.“