Erst Hänsch im Stock, dann Zoff in Lüdenscheid

Die Kultband Zoff kündigt einen weiteren Auftritt im Sommer in Lüdenscheid an.

Lüdenscheid – Wer im Sauerland wohnt, kommt an der Kultband früher oder später nicht vorbei: Zoff, seit 40 Jahren unterwegs auf bundesdeutschen Bühnen und mit ihrer „Sauerland“-Hymne auf fast jeder Party präsent. Der Kulthit gehört seit mehr als 30 Jahren zum festen Repertoire jeder Band, jedes DJs oder Musikers.

Im vergangenen Jahr lieferten die Altrocker von Zoff ein stimmungsvolles Konzert im Kulturhausgarten ab. Krönender Abschluss nach guten zwei Stunden: „Sauerland“. Am Samstag, 24. August, so verkündet die Band auf ihrer Internetseite, spielt sie wieder open-air in Lüdenscheid. Geplant ist ein Auftritt (vermutlich) im Kulturhausgarten im Rahmen einer Neuauflage des Kultpark-Festivals, für das, so heißt es seitens der Stadt, „ein Antrag auf Genehmigung vorliegt“. Solche Anträge würden Anfang des Jahres vorgelegt und Zug um Zug bearbeitet. Infolgedessen sind auch noch keine Karten für das Zoff-Konzert erhältlich.

Wohl aber für Zoff-Frontmann Reiner Hänsch mit seinem Solo-Programm: Er ist seit Jahren als Buchautor und Comedian bekannt und tourt mit seinen Büchern, viel Musik und einer Menge Dönekes sehr erfolgreich durchs Land. Bei seinen Auftritten liest er, spielt die verrücktesten Episoden seiner Geschichten, greift zwischendurch immer wieder zur Gitarre, um einen seiner vielen bekannten Songs zu spielen.

Nächsten Freitag ab 19 Uhr (Einlass) bringt Hänsch die neuen Abenteuer seiner Sauerländer Familie Knippschild mit in den Stock an der Knapper Straße und breitet die Herausforderungen zwischen Güllegruben, Misthaufen und Kirchtürmen aus, die das Leben mitten unter Sauerländern zu bieten hat, Alltagsgeschichten aus Leckede, einem fiktiven Ort mitten da, wo die Misthaufen qualmen und es keine Palmen gibt. Im Land der tausend Berge. Hänschs Familie Knippschild sind Mutter Steffi, Sohn Max und Vater Alex, Chefredakteur des „Sauerlandbeobachters“.

Und eigentlich sind die 14 Episoden auch keine Abenteuer, sondern ganz normale Erlebnisse auf 400 Seiten. Gleich die erste Episode macht das Kino im Kopf an. Der Besuch einer alten Dame im Handyladen, weil ihr „We-Lahn“ nicht mehr dort ist, wo es hingehört, einschließlich der bornierten Grundhaltung der Handyexperten und des ritterlichen Eingreifens von Alex Knippschild.

Und da der Sauerländer ja oft und gern aus mehreren Worten eins macht und das „g“ dort benutzt, wo’s ihm passt, sind die Dialoge im Sauerländer Dialekt geschrieben: „Die hamse donnich alle“ , „Kennze mich nich’ mehr“ oder auch „Mussich ma kucken, obbich so wat habe“. Klar gemacht hat Stock-Chef Oliver Straub den Auftritt von Reiner Hänsch im Stock übrigens beim letzten Kultpark-Festival.

Wer sich also schon mal einen Vorgeschmack auf das Konzert holen möchte: Karten für den Auftritt von Reiner Hänsch im Stock gibt es bei www.eventim.de, Lüdenscheider Nachrichten oder Thalia im Stern Center. Sie kosten im Vorverkauf zwölf und an der Abendkasse 14 Euro.