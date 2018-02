Zygmunt Nasiolkowski in seinem Atelier.

Lüdenscheid - Zwischen Baustellen und Atelier spielt sich das Leben des Lüdenscheider Künstlers Zygmunt Nasiolkowski ab. Er pendelt zwischen bodenständigem Handwerk und Kunst hin und her.

1954 im niederschlesischen Waldenburg (heute: Waldbrzych) geboren, begann er schon im frühen Kindesalter zu zeichnen und zu malen. Bereits in der Volksschule gewann er im Jahre 1967 einen Malwettbewerb im Rahmen des Internationalen Kindertags. Kreide auf Asphalt.

Damals galt Waldenburg noch als eines der Zentren des Steinkohlebergbaus in Polen, deshalb lautete das Thema des Wettbewerbs „Der Bergmann“ Lange ist’s her. Nasiolkowski ging nach seiner schulischen Ausbildung auf eine bautechnische Schule, gründete danach ein kleines Unternehmen für „Denkmalpflege“.

Er spezialisierte sich unter anderem auf Stuckierungen und die Restauration von Wandgemälden. 1990 zog es Nasiolkowski nach Deutschland, er landete in Lüdenscheid. In den Anfangsjahren arbeitete er bei einer Firma für Denkmalpflege und in der Industrie.

Parallel besuchte er eine kunstgrafische Schule, schuf zahllose Zeichnungen zu den Themen Schach und Musik. Die Schachvereinigung Lüdenscheid bot ihm Möglichkeiten zu einer Einzelausstellung. Aus den Reihen des Vereins erhielt er auch den Tipp, sich an Fachzeitschriften zu wenden. Er nahm dies an und hatte postwendend Erfolg. Bereits im ersten Jahr in Lüdenscheid prangte eines seiner Bilder auf der Titelseite des „Schachreport“.

Dies zog Veröffentlichungen in Österreich, Schweiz, USA und vielen anderen Ländern nach sich. Längst ist Nasiolkowski selbstständiger Künstler auf handwerklichem Boden, wirkt als Illustrator, schafft auf Gegenständen Plastiken, tummelt sich auf dem Feld der Innenraumgestaltung, ist auch gefragt als Kirchenmaler. Beleg dafür sind zahlreiche Werke, die in einem Gebäude am Reckenstück eingelagert sind. Deutsche Expressionisten wie Emil Schumacher üben eine starke Faszination auf Nasiolkowski aus.

Deshalb hat er Schumacher auch zeichnerisch porträtiert. Eine seiner herausragenden Arbeiten ist das Werk „Maria“, ein Porträt seiner 86 Jahre alten Mutter, das auch international Erfolg hatte. Vor nicht allzu langer Zeit hat Nasiolkowski auch als Künstler wieder Verbindung zu seiner alten Heimat aufgenommen, in Waldenburg eine Einzelausstellung bestritten. Eine Art Retrospektive, die von der Kritik wie auch vom Publikum gut aufgenommen wurde.