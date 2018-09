Künstler bauen für die "Lichtrouten" auf

Loher Wäldchen

+ © Artus Der Lichtkünstler Philipp Artus wird die Wände des Rathauses illuminieren. © Artus

Lüdenscheid - Die wohl umfangreichste Installation im Rahmen der Lichtrouten wird in gut zwei Wochen am Loher Wäldchen stehen. Das Künstler-Kollektiv Numen/For Use, das 1998 als Gemeinschaftswerk der Industriedesigner Sven Jonke, Christoph Katzler und Nikola Radeljkovic entstand, baut dort ab Anfang nächster Woche eine begehbare Installation auf.