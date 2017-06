Das Eigenleben der Bilder

Lüdenscheid - „Jedes Bild hat ein Eigenleben. Es atmet die Persönlichkeit des Malers. Und es sucht von der Einsamkeit der Malstube den Weg in die Öffentlichkeit.“ Kurze, aber dennoch einfühlsame Worte fand am Montagvormittag Reiner Westerhoff, Vorsitzender des Kreativkreises Kirchplatz, in der Hauptstelle der Sparkasse am Sauerfeld.

12 der im Kreativkreis zusammengeschlossenen Künstler stellen dort im hinteren Bereich des Kundenforums unter dem Thema „Farbenfreude“ einige ihrer Werke aus. Künstler, von denen man in diversen anderen Ausstellungen schon Erstaunliches gesehen hat. Der Titel verrät den Inhalt: Auf den mehr als 30 Bildern überwiegt die Farbenpracht. Die Farben sind kräftig gehalten und bieten insgesamt ein sommerliches Bild.

Die Vielfältigkeit der Arbeiten würdigte auch Markus Hacke (Sparkassenvorstand) in seinen Grußworten an die Künstler. Zu den Ausstellern gehören Sigrid Grandke, Slavica Heinrich, Annick Herzig, Lothar Müller-Deck, Anne Schemm, Renate Scholz, Renate Schüller, Edeltraud Schulz, Reinhold Tuchel, Regina Weiland, Reiner Westerhoff und Lothar Zeipelt.

Im Kreativkreis Kirchplatz, der sich im Jahr 1983 gründete, sind 17 einheimische Künstler zusammengeschlossen – seinerzeit genau wie heute, um die Lüdenscheider Kulturszene zu beleben. Räumlich sind die Künstler in der Nähe der Erlöserkirche angesiedelt. So lag der Name „Kreativkreis Kirchplatz“ nahe. Zu den künstlerischen Arbeiten, die in regelmäßigen Abständen im Stadtgebiet, aber auch über die Grenzen Lüdenscheids hinaus als Gruppen- oder Einzelausstellungen gezeigt werden, gehören Abstraktes, aber auch Florales, Aquarelle und Pastelle, Bilder in Acryl, Seidenmalerei, Bleistiftzeichnungen, aber auch Gouachearbeiten. Gezeigt wurden die Werke unter anderem bereits im Rathaus, in der Berglandklinik, in der Bücherei, in den Gemeinderäumen der Erlöserkirche, im Krankenhaus in Hellersen, in Schalksmühle oder Herscheid.

An die Themenstellung „Farbenfreude“ in der Sparkasse sind die Künstler jeder auf eigene Weise herangegangen. Zustande gekommen ist eine farbenprächtige Mischung, deren Betrachtung bis zum 11. August bei freiem Eintritt lohnenswert ist.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Sparkasse besucht werden. Die Bilder wurden ergänzt um einige Informationen zu den Künstlern. Sie können gekauft werden.

Die Künstler treffen sich regelmäßig jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im „Kleinen Prinzen“ an der Luisenstraße zum kreativen Austausch und zur Weiterbildung des künstlerischen Schaffens