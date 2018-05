Vier Tage Schrottfestival

+ © Othlinghaus Sandra Letzing mit einer künstlerischen Spontankreation auf dem Schrottplatz. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Die Künstler Sandra Letzing und Thomas Volkmann gaben am Pfingstwochenende auf dem Gelände der AVL Autoverwertung an der Dammstraße 1 einen Vorgeschmack auf das Schrottreif-Festival vom 31. Mai bis 3. Juni. Eröffnung ist am Fronleichnamstag um 15 Uhr.