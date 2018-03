Neues Konzept für die Humboldt-Villa

Lüdenscheid - Gesucht: ein Pächter mit Liebe und Leidenschaft zur Region. Im Bodenständigen soll die Zukunft der Humboldt-Villa liegen. Dazu gehört, dass die „Villa“ aus dem Restaurant-Namen gestrichen wird. Künftig geht’s also ins „Humboldt“.

Nicht abschrecken möchte man, sondern einladen: Thomas Fischer, Miteigentümer des markanten Gebäudes zwischen Humboldt-, Kerksig- und Hermannstraße, skizziert das neue Konzept, das Gerüst für einen Pächter. Um das herum gilt es, mit eigenen Ideen und berufsbedingter Kreativität einen soliden Gastronomiebetrieb mit Zukunft aufzubauen.

Dass es eine Zukunft für das vor vier Jahren nach aufwendiger Sanierung und Anbau eines Flügels als Restaurant eröffnete Haus geben soll, steht für Thomas Fischer außer Frage. Doch Experimente will er nicht machen; der Neustart soll solide und mit Konzept vorbereitet werden. „Im Sommer irgendwann“ soll es dann so weit sein mit einer Neueröffnung.

„Wir wollen das Elitäre etwas ‘rauskriegen“, wünscht sich Fischer. Zu dem Zweck hat sich in den vergangenen Wochen eine kleine Gruppe von Leuten zusammengesetzt, um Eckpunkte des Konzepts zu erarbeiten. Mit dabei: ein renommierter Koch, den die Gerüchteküche prompt „zum neuen Pächter“ auserkoren hat. Auch deshalb hält sich die Gruppe nun bedeckt, stellt das Konzept in den Vordergrund und nicht die Leute, die es erarbeitet haben. Zumal noch nichts in Stein gehauen ist.

Die Konzentration auf heimische Produkte von Fisch bis Fleisch, auf Brotvielfalt und bodenständige Kleinigkeiten folgt dem Motto „von der Region, in der Region, für die Region“. Damit möchte man die Menschen hier ansprechen – vom Innenstadt-Beschäftigten, der mittags eine Kleinigkeit essen möchte, über die Familie bis hin zum Geschäftsbesuch sowie denen, die in größerer Runde etwas zu feiern haben.

Um den Restaurantbetrieb angesichts hoher Personalkosten auf großer Fläche wirtschaftlicher zu machen, könnte man, so lautet ein weiterer Konzeptvorschlag, den Alltagsbetrieb auf den Altbau konzentrieren. Und während die Eltern in Ruhe essen, sollen auch Kinder künftig ihren Spaß haben – zum Beispiel im großen Park.